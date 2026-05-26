Furia de los hinchas de Millonarios por la eliminación en Sudamericana: así fue la abucheada en El Campín

El descontento es total entre los hinchas de Millonarios, pues este martes, 26 de mayo, su equipo perdió 2-1 con O’Higgins por la sexta fecha del grupo C en Sudamericana. En consecuencia, el cuadro chileno avanza a playoffs del torneo, mientras los embajadores quedan fuera.

Tensa situación en El Campín: hinchas de Millonarios reclamaron por el bochornoso resultado en Sudamericana

La desazón es total entre la parcialidad albiazul, pues a su equipo le bastaba solo un empate para entrar a la ronda de playoffs. La larga sequía de torneos continentales se extiende en este 2026 para el cuadro de los Millonarios.

Video: hinchas de Millonarios abuchearon a su equipo

Tan pronto como acabó el partido, bajaron numerosos abucheos, insultos y silbidos desde las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Miles de hinchas albiazules coparon las tribunas del coloso de la 57, pero tuvieron que ver un fracaso de los suyos en Sudamericana.

Por 14920392 vez cuando Millonarios depende de Millonarios, El Azul arruga💩🥶 y juega como equipo chico.



Semestre perdido en Liga y en Copa, y otro fracaso más a lista de Amber, Serpa, Camacho y compañía.



El equipo se fue silbado e insultado por la hinchada que no aguanta más. pic.twitter.com/XFn89vBSxh — WillyRodríguez (@WillyRodri13) May 27, 2026

Incluso, se hizo viral un video en redes sociales donde se observa a varios fanáticos del equipo bogotano en la zona occidental de El Campín, afuera, esperando la salida de los jugadores y expresando el inconformismo por el resultado obtenido.

Se presentan momentos de tensión entre los hinchas de Millonarios a las afueras del Estadio El Campín, luego de que el equipo fuera eliminado de la Sudamericana. pic.twitter.com/1VRZHxzw2w — Pulzo (@pulzo) May 27, 2026

Fracaso deportivo para Millonarios

No cabe ninguna duda: el primer semestre de 2026 acabó siendo un fracaso para Millonarios. Quedaron eliminados en el todos contra todos de la Liga BetPlay, y ahora salen prematuramente de la Copa Sudamericana aún y cuando le servían dos de tres resultados para avanzar de fase.

La heroica fue de O’Higgins, que se devuelve a Chile con la satisfacción de haber obtenido el segundo lugar del grupo, mismo que le da paso a playoffs de la competencia. Eso quiere decir que enfrentarán a un equipo que provenga tercero de la fase de grupos de la Libertadores.

Encuentro entre Millonarios y O'Higgins por Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Además de O’Higgins, São Paulo fue el otro clasificado en esta zona de Copa Sudamericana. El Tricolor Paulista se impuso por 2-0 sobre Boston River, este lunes, y se ganó un lugar directamente a los octavos de final.

Ahora solo queda que Millonarios empiece a planificar el segundo semestre de 2026, para el cual se esperan varias altas y bajas en la nómina. De momento, no hay rumores sobre una posible salida del entrenador Fabian Bustos, aunque el descontento por lo hecho hasta ahora es bastante generalizado.

Millonarios acabó su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Anotó siete goles y recibió la misma cantidad, ocupando finalmente la tercera casilla con ocho unidades.