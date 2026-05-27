Cancillería informó que la situación migratoria de los colombianos en el exterior no los condiciona para votar

Desde el pasado 25 de mayo se abrieron las urnas para las votaciones de los colombianos en el exterior, una jornada que se extenderá hasta el próximo domingo 31 de mayo, cuando se cierren las urnas.

Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior podrán votar desde este lunes en las presidenciales de 2026

La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, se encuentra en Estados Unidos verificando que ese proceso se lleve a cabo correctamente. Desde allí anunció que todos los colombianos estarían habilitados para votar, más allá de su condición migratoria, pero que deberán estar registrados en su puesto de votación.

“Los connacionales en el exterior habilitados para votar son aquellos que están inscritos, sin ningún distingo, en el censo electoral en los diferentes puestos de votación establecidos fuera del país, en los consulados. La condición migratoria en estos países donde se encuentran los puestos de votación no constituye ningún criterio contemplado por la administración, ni por la normativa colombiana, para el derecho del ejercicio al voto en el exterior”, afirmó la canciller.

Millones de colombianos estarían habilitados para votar en el exterior. Foto: Foto: El País

Villavicencio dijo que los únicos requisitos que se piden para votar son la cédula de ciudadanía original, acercarse en la fecha establecida y estar inscrito en el puesto de votación correspondiente.

En el exterior se dispone de 116 puestos de votación entre el lunes y el sábado y de 253 puestos para el domingo. “La Cancillería reitera su compromiso con la garantía del derecho al voto de todos los colombianos en el exterior, así como con el desarrollo transparente, seguro, democrático y ordenado que la jornada electoral exige”, agregó.

La canciller les solicitó a los colombianos en el exterior no dejar para último momento el ejercicio del derecho al voto para evitar largas filas o aglomeraciones.

“Entre las 8 a. m. y las 3:30 p. m. es una buena hora para acercarse. Quienes lleguen a esas horas podrán participar hasta las 4 de la tarde, que es cuando se puede incluir la papeleta en la urna”, afirmó.

Ya se adelantan las votaciones en el exterior. Foto: Cortesía Registraduría

Aunque se han generado algunas alertas en redes sociales por parte de ciudadanos sobre supuestas inconsistencias y falta de personal que han generado filas y otros retrasos a la hora de votar, desde la Cancillería no han reportado estos hechos y, hasta el momento, no se habrían presentado quejas formales ante los veedores electorales ni ante los organismos de control, que tampoco tendrían reportes formales sobre estos hechos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que los resultados que se han informado de las mesas en el exterior a través de redes sociales serían falsos, pues aún no se han cerrado esas mesas de votaciones; además, anunció sanciones contra los funcionarios que difundan esa información.