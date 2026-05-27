Comisión de Acusación tiene diez expedientes contra Gustavo Petro por presunta participación en política

Los señalamientos por presunta participación en política contra el presidente Gustavo Petro ya llegaron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Esa corporación hizo pública una carta en la que le confirmó a la Procuraduría General de la Nación que se abrieron diez expedientes sobre esas posibles conductas del jefe de Estado, señalamientos que llegan en medio de la contienda para las elecciones presidenciales.

Denuncias sobre presunta participación en política acorralan al Gobierno a días de las presidenciales

Los folios ya están en las oficinas del Congreso y los investigadores del Ministerio Público podrán revisar su contenido de manera directa para conocer las pruebas que tiene esa célula legislativa.

“Respecto de la información adicional requerida sobre cada una de las actuaciones, se precisa que la Procuraduría General de la Nación hace parte de los procesos que cursan ante esta Comisión respecto de los aforados constitucionales, razón por la cual tiene acceso a las actuaciones correspondientes dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales”, se lee en la comunicación enviada por la Comisión a la Procuraduría.

Registraduría desplegó plan de acción para las elecciones presidenciales en el exterior

Esa misiva fue enviada por la presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara, la congresista Gloria Arizabaleta, y habría sido remitida a la Procuraduría el martes 26 de mayo, después de que el ente de control solicitara la información sobre ese asunto.

En la carta se detalla que “la consulta y revisión de los expedientes podrá realizarse directamente en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, lo que significaría que en cuestión de días los investigadores estarán evaluando esos expedientes contra Petro.

La MOE da espaldarazo al proceso electoral, pese a críticas de Petro: “La Registraduría actúa para que haya transparencia y claridad en elecciones”

Sin embargo, llama la atención que el documento al que tuvo acceso SEMANA, si bien lleva el nombre de esa representante, no tiene su firma. Fuentes de la Procuraduría señalaron que están confirmando que esa carta sí haya llegado de manera oficial a la entidad.