A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario reveló recientemente los avances preliminares del proyecto y aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá dar prioridad a los estudios de factibilidad.

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Según explicó, la propuesta busca desarrollar la ruta interoceánica más corta posible dentro de Colombia, atravesando zonas del Chocó y el Urabá antioqueño.

Petro sostiene que la iniciativa podría convertirse en una alternativa logística para el comercio internacional, especialmente ante las dificultades que ha enfrentado el Canal de Panamá por cuenta de fenómenos asociados al cambio climático.

Además, indicó que la infraestructura no solo serviría para el transporte de carga y pasajeros, sino también para albergar redes de fibra óptica de alta capacidad que fortalezcan la conectividad digital del país.

Las imágenes compartidas por el jefe de Estado muestran una posible conexión entre un puerto sobre el Caribe, en la zona de Urabá, y otro sobre el Pacífico chocoano, mediante una línea férrea que atravesaría varios municipios y áreas de gran riqueza ambiental.

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Pese al entusiasmo del Gobierno, la iniciativa todavía se encuentra en una fase preliminar. En diálogo con Valora Analitik, Fernando Rey, ingeniero civil, especialista en ferrocarriles y exfuncionario de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, explicó que uno de los principales retos será la construcción de infraestructura en una de las regiones con mayores complejidades geográficas del país, caracterizada por selvas húmedas, alta pluviosidad y escasa conectividad vial.

A esto se suman los desafíos ambientales. El corredor proyectado estaría relativamente cerca de ecosistemas estratégicos como el Darién y Los Katíos, por lo que cualquier desarrollo requeriría estudios detallados, licencias ambientales y procesos de concertación con comunidades étnicas y poblaciones locales.

La propuesta se suma a la estrategia del Gobierno nacional de recuperar el transporte férreo como eje de desarrollo económico y logístico. En los últimos años, la administración Petro ha promovido distintos proyectos ferroviarios.