Abren las urnas para los colombianos en el exterior: más de 1,4 millones podrán votar en 67 países

Con la apertura de las primeras urnas en Auckland, Nueva Zelanda, este 24 de mayo arrancó oficialmente la jornada electoral para los colombianos residentes en el exterior, quienes podrán acudir a las mesas habilitadas hasta el próximo 31 de mayo para participar en la elección presidencial.

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La apertura fue encabezada por la Registraduría Nacional junto con autoridades del Gobierno, organismos de control y misiones de observación electoral. Desde Bogotá se realizó el acto protocolario que marcó el inicio de las votaciones fuera del territorio nacional, comenzando por los países ubicados en los husos horarios más adelantados.

Durante su intervención, la canciller Rosa Villavicencio destacó la masiva participación de los connacionales inscritos para estos comicios y agradeció el interés de quienes, pese a la distancia, mantienen sus vínculos con Colombia y buscan incidir en el futuro político del país.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las colombianas y colombianos residentes en el exterior que se han registrado para participar en estas jornadas electorales”, manifestó la ministra.

Según informó la funcionaria, para estas elecciones están habilitados 1.414.661 colombianos, quienes podrán sufragar en 253 puestos de votación y 2.181 mesas electorales distribuidas en distintos continentes.

“Son un millón cuatrocientos catorce mil seiscientos sesenta y uno nacionales inscritos en 253 puestos de votación y 2.181 mesas para cumplir con este deber”, explicó.

La canciller resaltó además el alcance global del dispositivo electoral dispuesto para estas elecciones. De acuerdo con sus declaraciones, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto en lugares tan diversos como Nueva Zelanda, Hawái, Alaska, Buenos Aires y varias ciudades de América Latina.

“Están habilitados en el mundo desde Nueva Zelanda hasta Hawái, desde Alaska hasta Buenos Aires; asimismo en ciudades fronterizas como Jaqué, Tulcán, Tabatinga y Guasdualito”, señaló.

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Uno de los datos que más llamó la atención durante la apertura de la jornada fue el crecimiento del censo electoral en el exterior. Según las cifras entregadas por la Cancillería, el número de colombianos habilitados para votar fuera del país aumentó 45,4 % frente a las elecciones presidenciales celebradas en 2022.

Para Villavicencio, este incremento demuestra no solo el crecimiento de la comunidad colombiana en el exterior, sino también el interés de los migrantes por participar activamente en los asuntos democráticos del país.

“Este es un hecho histórico que seguramente irá en aumento y que refleja la voluntad de nuestros connacionales en el exterior que quieren participar, que quieren incidir y que se expresan en las urnas”, afirmó.

La funcionaria también destacó el componente humano detrás de las cifras presentadas y aseguró que cada voto representa una conexión vigente con Colombia, independientemente de la distancia geográfica.

“Detrás de cada una de estas cifras hay una historia, un lazo afectivo con Colombia que ni la distancia ni el tiempo logran apagar”, expresó.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, la votación en el exterior se desarrollará de manera escalonada conforme a los husos horarios de cada país.

En total, los puestos de votación estarán disponibles en 67 naciones, permitiendo que millones de colombianos ejerzan su derecho al sufragio antes de la jornada electoral que se llevará a cabo en territorio nacional.