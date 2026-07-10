Sigue la disputa entre las senadoras animalistas Andrea Padilla y Esmeralda Hernández. Esta última increpó a su compañera de causa por su anuncio sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no abrir investigación por los delitos de injuria y calumnia, en medio de una discordia que data de 2024.

“Usted nunca pudo demostrar judicialmente que yo plagié alguno de sus proyectos. Recordemos que eso se lo inventó para justificar su voto en mi contra y en contra de los animales, entregándole la Presidencia de la Comisión a un ganadero”, le dijo Hernández, del Pacto Histórico, a Padilla, del Partido Verde.

Corte toma decisiones en disputa entre Andrea Padilla y Esmeralda Hernández: “Copia mis proyectos”

Padilla había compartido la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que decidió no abrir una investigación en su contra por la acusación que hizo a Hernández, señalándola de “copiar” sus proyectos. Sin embargo, su compañera en la corporación cuestionó sus declaraciones.

“Usted, por acuerdo con el juez, tuvo que salir a retractarse públicamente de esa falsedad en mi contra. Yo no acepté esa retractación porque me pareció amañada y engañosa, en lo que la Corte me dio la razón e inició una investigación preliminar”, le respondió Hernández.

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Hernández afirma que Padilla no pudo demostrar el presunto plagio del que la señaló y que, por el contrario, se defendió asegurando que esas afirmaciones estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

“La Corte concluyó que no podían investigar esos hechos porque estaban amparados por esa garantía constitucional, es decir, una congresista como Padilla puede decir cualquier cosa, incluso injuriar y calumniar, como pasó en mi caso, porque la Constitución lo protege”, consideró Hernández.

Las diferencias entre las integrantes de la bancada animalista del Congreso fueron una constante en los últimos cuatro años. Ambas senadoras fueron elegidas para el periodo 2026-2030, por lo que volverán a coincidir en los asuntos legislativos sobre la defensa de los animales.