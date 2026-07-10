Petro reitera que se robaron la Nueva EPS y dice cómo habrían intentado ocultarlo: “Estaba quebrada”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la Nueva EPS, que en su momento fue intervenida por su Gobierno y no entregaba estados financieros desde hacía tres años.

Nueva EPS revela pérdidas millonarias y apuesta por la reorganización para evitar su liquidación

Todo se dio después de que una cuenta en apoyo al presidente electo Abelardo De La Espriella escribiera un mensaje, a través de X, en el que señaló que se habían robado a esta entidad promotora de salud.

No obstante, el mandatario pensó que era la cuenta del ganador de las más recientes elecciones y, por lo mismo, respondió en las últimas horas. “Sí, señor, se robaron la Nueva EPS, y quienes se la robaron son sus amigos políticos“, dijo.

“Como no fue al empalme, no sabe eso“, agregó.

Imagen referencia de la Nueva EPS. Foto: NICOLAS LINARES

En el mensaje, Petro aseguró que, de acuerdo con el balance contable que su Gobierno hizo de los años 2023 y 2024, se logró evidenciar que la deuda acumulada desde la creación de la Nueva EPS es de 22 billones de pesos.

Asimismo, apuntó que la entidad ya estaba quebrada en 2022 y 2023, pero, según él, esta información fue ocultada. Para ello, no se reportaron más de cinco millones de facturas pendientes de pago y, de esta manera, intentaban disminuir el monto total de la deuda.

“Al intervenirla en abril de 2024, mi gobierno descubrió las facturas e hizo la denuncia. En los años 2023, y antes, hasta abril de 2024, administraron la Nueva EPS sus amigos, señor Abelardo”, expresó.

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El jefe de Estado saliente añadió: “El señor Cardona, presidente de la EPS controlada por entidades privadas, a pesar de que todo el dinero que entraba era público, está ya preso”.

De igual forma, Petro mencionó que la Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a los que calificó como “corresponsables del desfalco” y que estaban en la junta directiva para ese momento.

Entre ellos, de acuerdo con el mandatario, estaba Vargas Lleras. “Él y su partido Cambio Radical, dirigido también por la familia Char, lo apoyaron a usted y usted les nombra ministros”, cerró el presidente saliente.