Petro confirma billonarias pérdidas en Nueva EPS: “Deshonrosa administración que Vargas Lleras ejerció”

Una orden judicial obligó a la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud más grande de Colombia que es administrada hace dos años por el Gobierno Petro, a publicar sus estados financieros de 2023 y 2024. Los números están en rojo y confirman la crisis que arrastra la EPS. El presidente planteó una salida al problema económico a pocos días de abandonar la Casa de Nariño.

La Nueva EPS dio cuenta de pérdidas por 6,1 billones de pesos, deudas superiores a los 22 billones de pesos y un patrimonio negativo por 10,6 billones de pesos. Falta por conocer el estado de la EPS durante las vigencias de 2025 y 2026, cuyas cifras siguen en desorden y el equipo trata de agrupar millones de facturas.

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Gustavo Petro detalló que la mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la nación: “Es decir, 11 billones de pesos que la nación debe pagar. La otra mitad es de privados”. Bajo ese escenario, él propuso que el Ministerio de Hacienda debe reconocer este dinero pendiente como deuda pública nacional, y asumirla como un proyecto estratégico de la nación.

“¿Aumenta la deuda nacional? Sí, pero hay que reconocer la realidad que deja un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década. Las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Nueva EPS. Imagen de referencia. Foto: @Supersalud

Petro aprovechó la situación para reprochar que los 11 billones de pesos que debe el Estado serían producto de la “deshonrosa” administración que (Enrique) Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva: “Salen muy caros los señores y sus maneras neoliberales de gobernar”.

La propuesta del mandatario saliente es que los 11 billones de pesos deben ir con prioridad a los hospitales públicos del país y puestos de salud, para suplir las deudas de los medicamentos y de la fuerza de trabajo.

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“Ya me amenazan con extradición uno de los responsables del desfalco, pero el saqueo de las mafias políticas y no políticas es terrible en la salud. 11 billones nos costó a los colombianos los hechos de corrupción dentro de la Nueva EPS. Mi cuenta del saqueo ya va por los 30 billones de pesos en la salud, la mitad del déficit primario de la nación y así quieren hacerlo pagar a los pobres”, agregó Gustavo Petro.