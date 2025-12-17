Política

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

El empresario le recordó al presidente que ha tenido que rectificar sus afirmaciones sobre la situación de esa EPS.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 6:46 p. m.
Enrique Vargas Lleras respondió a los señalamientos de Gustavo Petro sobre Nueva EPS
Enrique Vargas Lleras respondió a los señalamientos de Gustavo Petro sobre Nueva EPS Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA- Colprensa

El empresario Enrique Vargas Lleras respondió al presidente Gustavo Petro después de que el jefe de Estado vinculara a figuras cercanas a Cambio Radical con la crisis de Nueva EPS.

El intercambio de mensajes comenzó con la publicación de un video en el perfil del partido, en el que se evidencian los dramas que enfrentan los pacientes para poder acceder al servicio de salud.

Específicamente, la colectividad compartió un material que se ha hecho viral durante esta semana, en el que una mujer se arroja al piso para suplicar atención médica. “Petro: ¿Se le olvida las numerosas veces que las instancias judiciales le han ordenado rectificar esas afirmaciones?”, cuestionó la colectividad.

Enrique Vargas Lleras quiere un candidato que le gane al de Gustavo Petro en primera vuelta: “Germán es el más preparado”

Esa pregunta incomodó al mandatario colombiano, quien arremetió contra el partido vinculado a los hermanos Vargas Lleras, señalando a ese bloque político por las irregularidades que han afectado a la Nueva EPS.

Política

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Política

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Política

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Política

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Política

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Política

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

Política

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Política

Cathy Juvinao cuestiona a Armando Benedetti luego de que Sura le cancelara la póliza: “Ustedes como Gobierno acabaron el sistema de salud”

Medellín

Personería de Medellín lanza alerta por crisis en la atención de usuarios de la Nueva EPS

Salud

Nueva EPS rechaza palabras del secretario de Salud de Bogotá sobre la “nefasta intervención” y entrega informe financiero sobre la situación de la entidad

“Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en la Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS, en el que están vinculadas importantes figuras de su partido. Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud, y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, respondió Petro.

“Rectifico lo expresado”: Petro responde orden del Consejo de Estado por señalamientos contra Enrique Vargas Lleras sobre la Nueva EPS

Enrique Vargas Lleras le recordó al presidente Petro que existen fallos judiciales que lo han obligado a rectificar sus afirmaciones y los ataques que ha hecho a sus contendores sobre este asunto.

“No se equivoque: no dudaré en acudir nuevamente a una tutela si insiste en esas conductas. La Corte ha sido clara y ha ratificado que mi conducta ha sido íntegra e intachable frente a sus falsos señalamientos relacionados con la Nueva EPS”, escribió el empresario en su cuenta de X.

Vargas Lleras celebró que el país ya está en una cuenta regresiva para el final de la administración de Gustavo Petro, y prometió que el saliente presidente tendrá que responder ante los estrados judiciales “por sus actos y abusos”.

Mas de Política

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Enrique Vargas Lleras.

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

Gustavo Petro Fumigación cultivos

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Gobierno Petro y reforma tributaria

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Carlos Ramón González Gustavo Petro.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Donald Trump Gustavo Petro

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

El presidente Petro ya reaccionó a la noticia de que entró a la Lista Clinton de Estados Unidos.

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Noticias Destacadas