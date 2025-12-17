El empresario Enrique Vargas Lleras respondió al presidente Gustavo Petro después de que el jefe de Estado vinculara a figuras cercanas a Cambio Radical con la crisis de Nueva EPS.

El intercambio de mensajes comenzó con la publicación de un video en el perfil del partido, en el que se evidencian los dramas que enfrentan los pacientes para poder acceder al servicio de salud.

Específicamente, la colectividad compartió un material que se ha hecho viral durante esta semana, en el que una mujer se arroja al piso para suplicar atención médica. “Petro: ¿Se le olvida las numerosas veces que las instancias judiciales le han ordenado rectificar esas afirmaciones?”, cuestionó la colectividad.

Esa pregunta incomodó al mandatario colombiano, quien arremetió contra el partido vinculado a los hermanos Vargas Lleras, señalando a ese bloque político por las irregularidades que han afectado a la Nueva EPS.

“Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en la Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS, en el que están vinculadas importantes figuras de su partido. Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud, y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, respondió Petro.

Enrique Vargas Lleras le recordó al presidente Petro que existen fallos judiciales que lo han obligado a rectificar sus afirmaciones y los ataques que ha hecho a sus contendores sobre este asunto.

“No se equivoque: no dudaré en acudir nuevamente a una tutela si insiste en esas conductas. La Corte ha sido clara y ha ratificado que mi conducta ha sido íntegra e intachable frente a sus falsos señalamientos relacionados con la Nueva EPS”, escribió el empresario en su cuenta de X.

Vargas Lleras celebró que el país ya está en una cuenta regresiva para el final de la administración de Gustavo Petro, y prometió que el saliente presidente tendrá que responder ante los estrados judiciales “por sus actos y abusos”.