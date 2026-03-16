Crisis en la salud deja un nuevo muerto: Jeisson Pinzón, joven con leucemia, falleció esperando un medicamento de la Nueva EPS

La crisis en la salud cobró una nueva víctima: se trata de Jeisson Pinzón, un joven de 20 años que fue diagnosticado con leucemia y que murió esperando un medicamento oncológico que la Nueva EPS nunca le dio.

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El fallecimiento del estudiante de economía se produjo el pasado sábado, 14 de marzo, y en las últimas horas fue confirmado.

Pese a que lo intentó por todas las vías y hasta ganando una tutela, Pinzón nunca recibió el medicamento blinatumomab, una inmunoterapia que era vital dentro del tratamiento fundamental contra el cáncer que padecía.

Desde octubre del año pasado, el joven prácticamente le rogó a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, para que le ayudara con el medicamento. Sin embargo, este nunca llegó.

La desesperación fue tan grande que su caso comenzó a ser conocido después de que denunciara públicamente lo que estaba ocurriendo.

“Me fue formulado el medicamento en octubre de 2025, medicamento que no he recibido hasta la fecha por parte de Nueva EPS. Esto a pesar de contar con un fallo de tutela a mi favor. Posterior a esto se instauró el desacato y por ninguno de estos medios se ha logrado la entrega del medicamento“, dijo en su momento.

El estudiante afirmó que ya había acudido ante diferentes entidades, teniendo en cuenta que era un medicamento muy urgente para él. Incluso, hizo varios llamados a la Superintendencia de Salud, pero nunca recibió ayuda.

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“Es por ello que acudo a este medio para exigir a Nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo que se me respete el derecho a la salud y a la vida”, comentó.

Lamentablemente, Jeisson Pinzón murió esperando que este medicamento llegara y que su derecho a la vida se respetara.

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma se pronunció para lamentar lo sucedido y dejar en claro que el joven podría seguir con vida si se le hubiera entregado el blinatumomab.

“No hay palabras para describir el dolor y la frustración que nos embarga hoy. Jeisson ha muerto prematuramente y su muerte es responsabilidad del Estado. (...) La Nueva EPS no garantizó los derechos a la salud y a la vida de Jeisson. Él se convierte en una víctima más de la crisis del sistema de salud”, escribió a través de redes sociales.