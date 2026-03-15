INS confirma el cuarto caso de sarampión en Colombia: “Estemos alertas”

Diana Marcela Pava, directora general del Instituto Nacional de Salud (INS), informó sobre cuatro casos confirmados de sarampión importado en Colombia: tres en Bogotá y uno en Bucaramanga, Santander.

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“Con base en el trabajo de vigilancia epidemiológica y también la confirmación por laboratorio, a la fecha tenemos cuatro casos confirmados de sarampión importado, tres de ellos de Bogotá y uno en el departamento de Santander, en Bucaramanga”, dijo la funcionaria.

La directora del INS enfatizó la necesidad de estar alerta y seguir las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica. Además, indicó que no se han registrado hospitalizaciones ni cadenas de transmisión identificadas.

“Cabe resaltar que este caso adicional de Bogotá viene de los primeros que se estaban estudiando. Importante que estemos alertas con las medidas de prevención y siguiendo paso a paso el algoritmo diagnóstico”, detalló Pava.

#SALUD | Se confirma un caso más de sarampión en Colombia. El Instituto Nacional de Salud (@INSColombia) informó que el país suma 4 casos importados, todos asociados a viajes recientes a México.



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La Secretaría de Salud de Bogotá recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que actualmente presenta brotes en distintos países.

En Colombia, la vacuna contra esta enfermedad se aplica como triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis se administra a los 12 meses de edad y tiene un refuerzo a los 18 meses.

Las autoridades indicaron que todos los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis. Además, niños, niñas y adolescentes entre 7 y 16 años deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola.

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También se recomienda que las personas entre seis meses y 59 años que viajen a países con alta transmisión, como Estados Unidos, México y Canadá, verifiquen su antecedente vacunal y, si no cuentan con la vacuna, se apliquen una dosis de sarampión-rubéola al menos 15 días antes del viaje.

“Antes de viajar es importante verificar que el esquema de vacunación esté completo. Las vacunas son seguras, gratuitas y son la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades y proteger a las familias durante esta temporada de alta movilidad”, señaló Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.