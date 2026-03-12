Viajar a zonas endémicas en Semana Santa: ¿qué vacunas necesita para evitar fiebre amarilla y sarampión?

Las enfermedades como la fiebre amarilla y el sarampión figuran entre las más comunes en Colombia, con picos elevados en diferentes territorios del país.

Ante el incremento de viajes nacionales e internacionales durante la temporada de Semana Santa, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá recomendó a los habitantes de la ciudad revisar su carné de vacunación antes de desplazarse y completar los esquemas correspondientes.

La entidad señaló que esta verificación es una medida para prevenir enfermedades transmisibles en un periodo en el que aumenta la movilidad de viajeros dentro y fuera del país.

Supersalud revela avances tras intervención del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó: atiende a unos 80.000 usuarios

“Antes de viajar es importante verificar que el esquema de vacunación esté completo. Las vacunas son seguras, gratuitas y son la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades y proteger a las familias durante esta temporada de alta movilidad”, señaló Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría, dos vacunas son clave dependiendo del destino del viaje: la de fiebre amarilla y la del sarampión. Ambas hacen parte del esquema permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), por lo que están disponibles de manera gratuita en más de 200 puntos habilitados en la ciudad.

En el caso de viajes a zonas endémicas de fiebre amarilla, la principal recomendación es aplicarse la vacuna al menos diez días antes del desplazamiento.

Esta enfermedad es transmitida por mosquitos y puede causar complicaciones graves. Según las autoridades sanitarias, una sola dosis ofrece protección efectiva y duradera.

En Bogotá, la vacunación contra fiebre amarilla se mantiene activa de forma permanente. En lo corrido de 2026 se han aplicado más de 52.000 dosis en la ciudad.

Por otra parte, la Secretaría de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que actualmente presenta brotes en distintos países.

En Colombia, la vacuna contra esta enfermedad se aplica como triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis se administra a los 12 meses de edad y tiene un refuerzo a los 18 meses.

Las autoridades indicaron que todos los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis. Además, niños, niñas y adolescentes entre 7 y 16 años deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola.

También se recomienda que las personas entre seis meses y 59 años que viajen a países con alta transmisión, como Estados Unidos, México y Canadá, verifiquen su antecedente vacunal y, si no cuentan con la vacuna, se apliquen una dosis de sarampión-rubéola al menos 15 días antes del viaje.