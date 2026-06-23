Con la segunda vuelta realizada, el país mantiene varias expectativas frente al futuro de Colombia en medio de un escenario de polarización y debates políticos. Sin embargo, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya se encuentra adelantando cómo va a ser su próximo gobierno.

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En las últimas horas, se ha dado a conocer el plan de choque que tendría para atender la crisis que atraviesa el sector salud. Esta medida buscaría estabilizar la operación del sistema actual con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Para dimensionar el panorama completo sobre la situación, el gobierno electo buscará recolectar la mayor cantidad de información acerca de los diferentes agentes que desempeñan algún papel dentro de este sistema, como prestadores, aseguradores, entidades estatales, entidades territoriales, asociaciones de pacientes, proveedores, entre otros.

En el documento en el que se expone esta medida se menciona que este plan surge como una respuesta a las solicitudes que el país ha venido realizando para hacer frente a la problemática actual del sistema de salud. Asimismo, se señala que dentro de este proceso se van a encontrar diferentes retos, como:

La falta de información clara sobre la deuda hospitalaria y de los proveedores de tecnologías en salud (incluidos medicamentos).

La identificación de los pacientes que no han tenido acceso a tecnologías en salud, pero que han asumido su atención mediante gasto de bolsillo o recursos privados.

Los mecanismos jurídicos necesarios para generar el pago de la deuda dirigida a proveedores, con cargo a los agentes aseguradores y prestadores.

La desfinanciación del Presupuesto General de la Nación y las dificultades para la disponibilidad presupuestal de recursos (flujo de caja del Gobierno).

Por lo anterior, se va a recolectar la mayor cantidad de datos posibles durante el empalme que se realizará, lo que ayudaría a tener mayor certeza sobre el estado actual de la crisis financiera y de acceso.

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Por otro lado, se menciona que durante este proceso se tendrá que trabajar en la estructuración de mecanismos jurídicos y administrativos para que, una vez el presidente electo se posesione, este plan pueda ponerse en marcha.

“Es posible que se requiera de un paquete regulatorio transitorio que le permita al Gobierno estabilizar los contratos actuales con las redes prestadoras de salud y poder dirigir recursos, de manera expedita, hacia los agentes priorizados para el flujo de recursos y pago de su deuda corriente”, se afirmó en el documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que este plan contribuya a atender de manera progresiva problemáticas relacionadas con la entrega de medicamentos y la prestación de servicios de salud que afectan a la población colombiana.