Abelardo De La Espriella reveló el primer propósito de su gobierno: “Jamás tendrán que temer por pensar diferente”

Luego de que se conociera el resultado arrojado por la Registraduría en el que, según el preconteo, ganó la Presidencia Abelardo De la Espriella en medio de la jornada de la segunda vuelta electoral del pasado 21 de junio, el presidente electo publicó un mensaje este martes, 23 de junio.

Presidente del CNE entregó balance del escrutinio: ya se han resuelto las solicitudes de varias mesas a nivel municipal

El mensaje, en su cuenta de X, el presidente electo afirmó que “la democracia funciona cuando el pueblo decide libremente. Sus libertades serán protegidas; sus derechos, aún cuando no hayan votado por mí, serán respetados; y sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar diferente”.

“Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos; con hechos y obras, no con promesas; con coherencia, no con excusas”, expresó De la Espriella.

También indicó: “Voy a gobernar para todos los colombianos, sin distinciones, con respeto por la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana del pueblo. ¡Vamos a construir juntos la Patria Milagro!”.

Por otro lado y sobre el escrutinio, este martes se conoció un comunicado de la Registraduría, en el cual se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano.

Frente a los datos entregados por el organiso electoral, cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país, llevaron a cabo una tarea que finalizó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destacó que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia.

Anticipan en vivo qué podría pasar entre Abelardo De La Espriella y el Congreso durante el primer año de su Gobierno

“De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, se desprendió de esa comunicación oficial.