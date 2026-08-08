En fotos: lo mejor de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

Abelardo De La Espriella dando un fraternal beso a su pequeña hija en medio de la posesión presidencial. Foto: Daniel Jamarilo
El auditorio de la Universidad Santiago de Cali se convirtió en el escenario escogido por Abelardo De La Espriella para posesionarse. Foto: Daniel Jaramillo
Las 10 frases más contundentes del discurso presidencial de Abelardo De La Espriella
Taliana Vargas y su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: Colprensa
El expresidente Iván Duque llegó acompañado de su esposa, María Juliana Ruiz, y sus hijos. Foto: Daniel Jaramillo
Primera dama, Ana Lucía Pineda, habló en exclusiva con SEMANA: “Estaré trabajando junto a él en una tarea social”
José Manuel Restrepo, su esposa, Tatiana Céspedes, y sus hijos. Foto: Prensa posesión Abelardo De La Espriella
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ante las cámaras. Foto: Daniel Jaramillo
Exclusiva SEMANA: Gianni Infantino habló del Mundial con 64 equipos en la posesión de Abelardo De La Espriella
El rey de España, Felipe VI, se deleitó con la cultura valluna. Foto: Daniel Jaramillo
El estratega político Carlos Suárez dialogó con la prensa. Foto: Daniel Jaramillo
Álvaro Uribe envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Tranquilidad y felicidad para los colombianos”
La ex primera dama Marta Blanco, acompañada de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca
El presidente de Argentina, Javier Milei, se robó la atención en Cali. Foto: Lina Gasca
Un gesto, mil mensajes: Javier Milei y Abelardo De La Espriella muestran pulgares arriba en su primer cara a cara presidencial
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, acompañó al presidente y al vicepresidente durante la posesión. Foto: Daniel Jaramillo
Los padres de Abelardo De La Espriella: Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero, conocida como la Niña Mayo. Foto: Daniel Jaramillo
“El Tigre, mi hijo, el presidente”: El eufórico festejo del papá de Abelardo De La Espriella tras su victoria
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y Leticia Ocampos. Foto: Prensa posesión presidente Abelardo De La Espriella
El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, desfilaron por la alfombra roja de la investidura. Foto: A.P.I
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, Lavinia Valbonesi Acosta, atrajeron las miradas durante la ceremonia. Foto: AFP
“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”: presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre Abelardo De La Espriella
La Virgen de Fátima fue protagonista en la posesión del Tigre De La Espriella. También figuras de varias religiones. Foto: Daniel Jaramillo
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, Abelardo De La Espriella y Luis Yagüe, el caqueteño vendedor de panela, invitado especial. Foto: Tomado de redes sociales
Emotivo gesto en la posesión: el Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a Abelardo De La Espriella
Jaime Gilinski y su hijo Gabriel Gilinski estuvieron presentes en la ceremonia de posesión. Foto: Getty Images
La artista Maía interpretó el himno nacional de Colombia y el Hallelujah en la alabanza. Foto: AFP
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pronunció un discurso emotivo durante la ceremonia. Foto: Getty Images
Los aplausos a Miguel Uribe Turbay, mencionado en el discurso de Honorio Henríquez durante la posesión de Abelardo De La Espriella
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, crucial en la recuperación fiscal del país, fue uno de los primeros en llegar. Foto: Daniel Jaramillo
Abelardo De La Espriella en medio de los honores militares tras posesionarse como presidente de Colombia. Foto: Guillermo Torres