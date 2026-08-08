En fotos: lo mejor de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

Abelardo De La Espriella dando un fraternal beso a su pequeña hija en medio de la posesión presidencial. Foto: Daniel Jamarilo

El auditorio de la Universidad Santiago de Cali se convirtió en el escenario escogido por Abelardo De La Espriella para posesionarse. Foto: Daniel Jaramillo

Las 10 frases más contundentes del discurso presidencial de Abelardo De La Espriella

Taliana Vargas y su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: Colprensa

El expresidente Iván Duque llegó acompañado de su esposa, María Juliana Ruiz, y sus hijos. Foto: Daniel Jaramillo

Primera dama, Ana Lucía Pineda, habló en exclusiva con SEMANA: “Estaré trabajando junto a él en una tarea social”

José Manuel Restrepo, su esposa, Tatiana Céspedes, y sus hijos. Foto: Prensa posesión Abelardo De La Espriella

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, ante las cámaras. Foto: Daniel Jaramillo

Exclusiva SEMANA: Gianni Infantino habló del Mundial con 64 equipos en la posesión de Abelardo De La Espriella

El rey de España, Felipe VI, se deleitó con la cultura valluna. Foto: Daniel Jaramillo

El estratega político Carlos Suárez dialogó con la prensa. Foto: Daniel Jaramillo

Álvaro Uribe envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Tranquilidad y felicidad para los colombianos”

La ex primera dama Marta Blanco, acompañada de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca

El presidente de Argentina, Javier Milei, se robó la atención en Cali. Foto: Lina Gasca

Un gesto, mil mensajes: Javier Milei y Abelardo De La Espriella muestran pulgares arriba en su primer cara a cara presidencial

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, acompañó al presidente y al vicepresidente durante la posesión. Foto: Daniel Jaramillo

Los padres de Abelardo De La Espriella: Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero, conocida como la Niña Mayo. Foto: Daniel Jaramillo

“El Tigre, mi hijo, el presidente”: El eufórico festejo del papá de Abelardo De La Espriella tras su victoria

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y Leticia Ocampos. Foto: Prensa posesión presidente Abelardo De La Espriella

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, desfilaron por la alfombra roja de la investidura. Foto: A.P.I

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, Lavinia Valbonesi Acosta, atrajeron las miradas durante la ceremonia. Foto: AFP

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”: presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre Abelardo De La Espriella

La Virgen de Fátima fue protagonista en la posesión del Tigre De La Espriella. También figuras de varias religiones. Foto: Daniel Jaramillo

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, Abelardo De La Espriella y Luis Yagüe, el caqueteño vendedor de panela, invitado especial. Foto: Tomado de redes sociales

Emotivo gesto en la posesión: el Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a Abelardo De La Espriella

Jaime Gilinski y su hijo Gabriel Gilinski estuvieron presentes en la ceremonia de posesión. Foto: Getty Images

La artista Maía interpretó el himno nacional de Colombia y el Hallelujah en la alabanza. Foto: AFP

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pronunció un discurso emotivo durante la ceremonia. Foto: Getty Images

Los aplausos a Miguel Uribe Turbay, mencionado en el discurso de Honorio Henríquez durante la posesión de Abelardo De La Espriella

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, crucial en la recuperación fiscal del país, fue uno de los primeros en llegar. Foto: Daniel Jaramillo