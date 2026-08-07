Los aplausos a Miguel Uribe Turbay, mencionado en el discurso de Honorio Henríquez durante la posesión de Abelardo De La Espriella

“Hace apenas un año, el país volvió a sentir el dolor que produce la violencia política. El magnicidio de mi amigo y copartidario Miguel Uribe Turbay. Ello nos recordó de la manera más cruel que ninguna diferencia ideológica puede justificar jamás un acto de barbarie. Ojalá no olvidemos esa inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia. Que nunca más una idea política valga una vida, que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra. Alejandro se quedó sin su papá. El sueño de país por el que Miguel trabajaba se truncó y Colombia perdió sin duda uno de sus mejores hijos”.

Con esas palabras, Honorio Henríquez, presidente del Senado, le rindió tributo al congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 que le costó la vida el 11 de agosto de ese mismo año, cuando falleció tras diversas intervenciones médicas que le adelantaron en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

Henríquez lo mencionó en el marco de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

Vea el momento en que Honorio Henríquez, presidente del Senado, se refirió al congresista asesinado Miguel Uribe Turbay y los presentes reaccionaron con aplausos:

“Hoy renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza. Me honra haber posesionado como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Asume su Gobierno con absoluta legitimidad e independencia”, afirmó Henríquez tras rendirle tributo al senador Miguel Uribe Turbay.

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Vea la transmisión de SEMANA sobre la posesión presidencial de De La Espriella:

Henríquez también envió un mensaje de unidad entre los distintos sectores políticos. “El ejercicio político no se mide por el nivel de las confrontaciones. Cada minuto que dediquemos a los conflictos es un minuto que le robamos a las soluciones que clama el pueblo colombiano”, señaló el presidente del Senado.

Asimismo, dijo que el Congreso está listo para trabajar de la mano de la Presidencia para sacar adelante los proyectos que necesita el país. “No será esta una hora de pasar por encima de las colectividades políticas”, aseguró.

Henríquez le pidió a De La Espriella que puedan trabajar con grandeza por los temas importantes, especialmente para combatir la corrupción, porque, según dijo, “el país reclama una democracia más madura”.

Este viernes 7 de agosto, De La Espriella se posesionó oficialmente como presidente de Colombia, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo en la Arena USC de Cali, capital del Valle del Cauca. El Tigre rompió la tradición de celebrar el acto de posesión en Bogotá y envió un mensaje de descentralización en el país.

El nuevo jefe de Estado hizo su juramento frente al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien pertenece al Centro Democrático. De esta forma, inició oficialmente el Gobierno De La Espriella para el periodo 2026-2030.

Minutos más tarde, José Manuel Restrepo se posesionó como nuevo vicepresidente de Colombia, reemplazando a Francia Márquez, quien terminó su cargo en medio de fuertes críticas.

El evento contó con la presencia de distintas personalidades internacionales como el rey Felipe VI de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino; y el fiscal interino de los Estados Unidos, Todd Blanche.

La investidura presidencial estuvo marcada por varios hechos inéditos, comenzando por llevar a cabo la posesión en la capital del Valle del Cauca. Esto respondió principalmente a la nueva visión con la que el jefe de Estado quiere fortalecer el protagonismo de las regiones y simbolizar una nueva etapa para la administración pública.