Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar señala que “la era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin”

La congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó a la posesión de Abelardo De La Espriella, como nuevo presidente de Colombia, con un contundente mensaje en el que celebró el cierre del gobierno de Gustavo Petro y auguró un nuevo rumbo para el país.
“La era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin. ¡Colombia vuelve a la luz!”, afirmó Salazar, quien ha expresado públicamente su respaldo a De La Espriella y a su proyecto político.
La era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin. ¡Colombia vuelve a la luz!— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 7, 2026
Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella, un gran amigo de la democracia y firme aliado de los Estados Unidos. Ahora comienza la gran tarea de recuperar la seguridad,…
La representante republicana destacó además su relación con el nuevo mandatario colombiano y lo calificó como “un gran amigo de la democracia y firme aliado de los Estados Unidos”.
Para Salazar, el cambio de gobierno representa una oportunidad para modificar las prioridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y recuperación económica.
“Ahora comienza la gran tarea de recuperar la seguridad, aplastar al narcotráfico, devolver la prosperidad y reconstruir la confianza de los colombianos en su país”, sostuvo.
El mensaje de la congresista estadounidense coincide con algunas de las principales promesas con las que De La Espriella llegó a la Presidencia.
El nuevo mandatario ha planteado una política de mano dura frente a los grupos armados ilegales y el narcotráfico, en contraste con la estrategia de “paz total” impulsada durante el gobierno de Petro.
Salazar ya había manifestado durante la campaña presidencial su respaldo a De la Espriella, a quien describió como un amigo personal y defendió como una opción para fortalecer los vínculos entre Colombia y Estados Unidos.
Con la llegada del nuevo gobierno, la congresista estadounidense planteó su expectativa de que Colombia entre en una etapa marcada por “orden, libertad y prosperidad”. Su mensaje refleja, además, el respaldo de sectores conservadores estadounidenses al giro político que representa la llegada de De la Espriella al poder.
“¡Que comience una nueva era de orden, libertad y prosperidad para Colombia!”, concluyó Salazar, en un mensaje que resume las expectativas de sus aliados frente al comienzo del nuevo periodo presidencial.