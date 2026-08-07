Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar señala que “la era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin”

La congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó a la posesión de Abelardo De La Espriella, como nuevo presidente de Colombia, con un contundente mensaje en el que celebró el cierre del gobierno de Gustavo Petro y auguró un nuevo rumbo para el país.

“La era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin. ¡Colombia vuelve a la luz!”, afirmó Salazar, quien ha expresado públicamente su respaldo a De La Espriella y a su proyecto político.

La era del guerrillero terrorista Gustavo Petro ha llegado a su fin. ¡Colombia vuelve a la luz!



Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella, un gran amigo de la democracia y firme aliado de los Estados Unidos. Ahora comienza la gran tarea de recuperar la seguridad,… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 7, 2026

La representante republicana destacó además su relación con el nuevo mandatario colombiano y lo calificó como “un gran amigo de la democracia y firme aliado de los Estados Unidos”.

Para Salazar, el cambio de gobierno representa una oportunidad para modificar las prioridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y recuperación económica.

“Ahora comienza la gran tarea de recuperar la seguridad, aplastar al narcotráfico, devolver la prosperidad y reconstruir la confianza de los colombianos en su país”, sostuvo.

El mensaje de la congresista estadounidense coincide con algunas de las principales promesas con las que De La Espriella llegó a la Presidencia.

El nuevo mandatario ha planteado una política de mano dura frente a los grupos armados ilegales y el narcotráfico, en contraste con la estrategia de “paz total” impulsada durante el gobierno de Petro.

Salazar ya había manifestado durante la campaña presidencial su respaldo a De la Espriella, a quien describió como un amigo personal y defendió como una opción para fortalecer los vínculos entre Colombia y Estados Unidos.

UNITED STATES - MAY 20: Rep. María Elvira Salazar, R-Fla., attends a news conference in the U.S. Capitol on developments regarding Cuba including the indictment of former Cuban President Raul Castro, on Wednesday, May 20, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Con la llegada del nuevo gobierno, la congresista estadounidense planteó su expectativa de que Colombia entre en una etapa marcada por “orden, libertad y prosperidad”. Su mensaje refleja, además, el respaldo de sectores conservadores estadounidenses al giro político que representa la llegada de De la Espriella al poder.

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“¡Que comience una nueva era de orden, libertad y prosperidad para Colombia!”, concluyó Salazar, en un mensaje que resume las expectativas de sus aliados frente al comienzo del nuevo periodo presidencial.