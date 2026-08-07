“Imparto la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”, el mensaje de De La Espriella a la fuerza pública

Abelardo De La Espriella entregó su primer discurso como presidente de la República. Allí se refirió a la línea que tendrá para garantizar el orden público y la manera en la que combatirá a los grupos armados criminales.

Abelardo De La Espriella trazó la ruta de su gobierno y lanzó advertencias a la izquierda: “No habrá espacios para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”

De La Espriella recordó el legado del expresidente Álvaro Uribe. “Aquella experiencia nos enseñó que la seguridad no se construye con concesiones al crimen, sino con autoridad y constancia. Recuperar la seguridad significa devolverle la tranquilidad al ciudadano”, aseguró.

El presidente reafirmó su intención de “derrotar al narcoterrorismo” y a todas las organizaciones criminales. “Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad. Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”, anunció el mandatario.

De La Espriella dijo que esas estructuras tienen dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado. “Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, mencionó.

El mandatario afirmó que también se enfocará en combatir los cultivos ilegales de coca “por todas las vías” y aclaró que se trata de una prioridad nacional. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana y no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional”, aseguró.

Abelardo De La Espriella habló frente a la fuerza pública. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y agregó que buscará que esos cultivos se puedan sustituir por palma, coco, maíz, entre otros alimentos.

“No habrá un solo espacio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo. Hago mías las palabras de Winston Churchill: ‘La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino’, porque sin la victoria no hay supervivencia”, dijo.

De La Espriella anunció que en las próximas horas, como una de las primeras medidas que tomará como presidente del país, será hacer un listado de los grupos armados criminales que hay en el territorio nacional “con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado, históricamente, fue suficientemente noble; el Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. La era del Tigre será contundente y certera contra el crimen”, afirmó.