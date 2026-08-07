“Mi propósito es que ningún colombiano vuelva a sentir que quedó solo frente a una enfermedad”: Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella se refirió al sector salud en su primer discurso tras ponerse la banda presidencial. Según dijo, más que una “crisis”, se trata de un “drama profundamente humano”.

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“La situación que hoy atraviesa nuestro sistema de salud es la dolorosa consecuencia de decisiones equivocadas que deterioraron el servicio que deben recibir millones de compatriotas”, afirmó el Tigre.

El presidente dijo que su Gobierno buscará que ningún colombiano vuelva a sentir que quedó abandonado cuando tenga alguna calamidad médica.

“Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia quedó solo frente a una enfermedad, ese es mi compromiso”, indicó.

Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que buscará mejorar el sistema. “Esa puede ser una de las alternativas que se plantean. Yo lo estoy planteando al debate público para generar esa conversación alrededor de lo que podrían ser soluciones allí”, señaló.

En el caso de la Nueva EPS, la ministra afirmó que, si bien algunas personas han dicho que se debería liquidar, otras consideran que el servicio se debe dividir en regiones.

“Lo que yo estoy planteando no es ni mucho menos, es una decisión adoptada porque además no es de mi competencia (…) muy seguramente, en ese rediseño del aseguramiento, vamos a tener que acordar cuál es el tamaño adecuado para que una EPS fortalecida funcione bien”, afirmó.

Vesga mencionó que recibirá un sistema de salud con una “crisis inédita”, especialmente en lo que tiene que ver con la atención de los pacientes, así como de las finanzas del sector, que considera que también se habrían visto afectadas en los últimos cuatro años.

“La situación que hoy atraviesa nuestro sistema de salud es la dolorosa consecuencia de decisiones equivocadas”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Álvaro PÍo / El País

“Y, definitivamente, una crisis institucional y de confianza motivada principalmente por una politización muy fuerte de la conversación sobre el sistema de salud y más bien la ausencia de diálogo técnico en busca de soluciones”, agregó Vesga.

La ministra de Salud se mostró en contra de las intervenciones a las EPS y dijo que “eso no sirvió”.

“Claramente no. Tenemos un deterioro acelerado de esas entidades durante el periodo de intervención. Recordemos que fueron nueve intervenciones en total. Una de ellas, Sanitas, que se devolvió por su ilegalidad a sus accionistas. Quedaron ocho. Estas EPS a lo largo de las intervenciones alcanzaron un detrimento patrimonial superior a los 16 billones de pesos y han tenido más de cinco interventores cada una durante este periodo”, expresó Vesga.