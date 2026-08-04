Pacientes Colombia respaldó la intención de reorganizar Nueva EPS, pero advirtió que ninguna EPS tendría hoy la capacidad de recibir un traslado masivo de usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio.

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Pacientes Colombia pide evaluar la capacidad de las EPS

La propuesta del Gobierno entrante de redistribuir parte de los afiliados de Nueva EPS hacia otras entidades promotoras de salud (EPS) comenzó a generar reacciones entre los representantes de los usuarios del sistema.

Pacientes Colombia manifestó su respaldo a la intención de buscar una salida a la crisis de la aseguradora más grande del país.

De igual manera, pidió que cualquier decisión se tome con criterios técnicos y sin poner en riesgo la continuidad de los servicios para millones de personas.

La iniciativa fue planteada por la ministra de Salud designada, Ana María Vesga.

En su discurso ha asegurado que una de las alternativas para recuperar Nueva EPS consiste en disminuir el número de afiliados mediante su traslado a otras EPS que tengan capacidad para atenderlos.

Según explicó, el objetivo es descongestionar la entidad y facilitar la normalización de la prestación de los servicios de salud.

La propuesta surge en un momento especialmente crítico para Nueva EPS.

La entidad supera los 12 millones de afiliados, lo que la convierte en la EPS con mayor número de usuarios del país.

En los últimos meses ha enfrentado múltiples dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, las autorizaciones de procedimientos y una compleja situación financiera que ha incrementado las quejas de los usuarios.

Traslado de afiliados exige evaluar la capacidad de las EPS Foto: Ortovital / API

¿Están preparadas las EPS para recibir más afiliados?

Frente a este panorama, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, afirmó que la organización ve con buenos ojos que el nuevo gobierno proponga soluciones para enfrentar la crisis, de acuerdo a lo que se informó en Blu Radio.

Pero insistió en que primero debe evaluarse la capacidad real del resto del sistema.

En su concepto, actualmente ninguna EPS reúne las condiciones financieras, administrativas, logísticas y de red de servicios para recibir un volumen importante de nuevos afiliados sin afectar la atención de quienes ya están asegurados.

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Silva señaló en entrevista con Blu Radio, que la ministra designada conoce el funcionamiento del sector y expresó la disposición de la organización para acompañar las decisiones que adopte el nuevo gobierno.

Sin embargo, insistió en que antes de ejecutar un traslado masivo es necesario reunir a todos los actores del sistema para analizar el estado de cada EPS y determinar cuáles podrían asumir nuevos usuarios sin comprometer la calidad del servicio.