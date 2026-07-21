La Nueva EPS tiene un plazo de 60 días, contados desde la fecha, para que supere “gradualmente” el incumplimiento de las acciones de tutela en la que se ha reconocido la vulneración de los derechos humanos de los pacientes que no han recibido un correcto servicio.

La medida también cobija los hechos en los que los pacientes no han recibido a tiempo o de manera incompleta los medicamentos.

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La trascendental decisión fue tomada por la Sala de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que les ordenó al agente interventor de la Nueva EPS, a la Superintendencia de Salud, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud sustentar ante los respectivos jueces y magistrados que han emitido los fallos de tutela.

Y es que es tal la cantidad de tutelas que varios despachos judiciales han declarado el desacato de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Petro mediante la Superintendencia de Salud el 3 de abril de 2024.

Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En el fallo, que ya les fue notificado a las partes, se señala que “deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud, requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial atención constitucional”.

3.853 días de arresto

La decisión de fondo se tomó al resolver una acción de tutela presentada por la exgerente regional noroccidente de la Nueva EPS, quien, según los registros, tiene 481 decisiones en contra que representan 3.853 días de arrsto y multas cercanas a los 9.131 millones de pesos.

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En este caso, se ordenó la protección de los derechos al debido proceso, la libertad y la dignidad humana de la exfuncionaria.

De esta forma se levantaron de manera definitiva todas las sanciones de multa y arresto por desacato que existían en contra de la exgerente regional. Así como el cobro persuasivo y coactivo adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura derivado de dichas sanciones emitidas en diferentes despachos judiciales.

Los estados financieros de la Nueva EPS reavivaron las dudas sobre la efectividad de la intervención del Gobierno en la EPS más grande del país. Foto: SEMANA

Para la Corte, es necesario reconocer la existencia de una falla estructural en la Nueva EPS, por lo que hizo un llamado quienes se encuentren en una situación similar a la tutelante, entre los que se encontrarían otros exrepresentantes legales o funcionarios sancionados por desacatos derivados de la misma crisis institucional.

Estos funcionarios o exfuncionarios podrán acudir directamente ante los jueces y magistrados que tramitan los respectivos incidentes de desacato en su contra.

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Esta decisión, dijo la Sala de Tutela, no releva al Estado de su ineludible responsabilidad constitucional como garante del derecho fundamental a la salud.

“En últimas, es el Estado interventor de una entidad que él mismo declaró en crisis funcional y financiera, quien debe asumir las consecuencias institucionales de esa decisión, garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces constitucionales y procurar el cumplimiento de los fallos de tutela, en acatamiento de los mandatos de orden superior derivados de la Constitución Política de 1991”, concluye el fallo.