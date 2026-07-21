¿Mejoró la seguridad en Bogotá? Este es el balance de los principales hurtos en la ciudad

Bogotá continúa mostrando una reducción en varios de los delitos que más afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026 disminuyeron los hurtos a personas, establecimientos comerciales, automotores, motocicletas, celulares y bicicletas, frente al mismo periodo de 2025.

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Uno de los descensos más significativos se registró en el hurto a comercio, que cayó 22 %. En diálogo con SEMANA, la Secretaría Distrital de Seguridad aseguró que este resultado está relacionado con el fortalecimiento de los patrullajes en corredores comerciales, los operativos de inspección y control, así como estrategias específicas como el ‘Plan Gourmet’ y las intervenciones de los Grupos Especiales Motorizados (GEMA)

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló las estrategias que han ejecutado para dar resultados. Foto: Secretaría de Seguridad

Las autoridades señalaron que estos operativos también han permitido la captura de presuntos responsables de este tipo de delitos, entre ellos alias Gafas, investigado por múltiples robos a establecimientos comerciales al sur de la capital.

En cuanto al hurto a personas, uno de los indicadores más sensibles para la ciudadanía, la reducción fue del 18 %. La administración distrital explicó que este comportamiento obedece a las denominadas megatomas en distintas localidades, los registros en vía pública y los operativos permanentes en estaciones y buses de TransMilenio, especialmente sobre la troncal Caracas.

Las intervenciones en ese corredor se han concentrado entre la avenida Jiménez y la calle 76, donde se han realizado controles en estaciones, espacio público, pagadiarios, bodegas de reciclaje y zonas aledañas, consideradas históricamente de alta incidencia delictiva.

Operativos de la policía Foto: Secretaría de Seguridad

El informe también muestra una disminución del 14 % en el hurto de automotores. Las autoridades destacaron que los controles a parqueaderos, las verificaciones de identificación vehicular y las investigaciones judiciales permitieron desarticular estructuras dedicadas a este delito, como la banda conocida como ‘Los Pumas’, señalada de robar vehículos de alta gama y de plataformas de transporte.

Por su parte, el hurto de motocicletas registró una reducción del 9 %, resultado que las autoridades atribuyen a los controles de placas, las inspecciones en talleres, la verificación de antecedentes y las acciones contra el mercado ilegal de autopartes.

El balance también refleja una disminución en otros delitos de alto impacto. El hurto de celulares cayó un 9 %, mientras que el hurto de bicicletas presentó una reducción del 4 % durante el mismo periodo.

Frente a estos resultados, el secretario distrital de Seguridad, César Andrés Restrepo Flórez, aseguró que el fortalecimiento de las intervenciones operativas y el trabajo conjunto con la ciudadanía están contribuyendo a reducir los delitos de mayor impacto.

Policía de Bogotá en requisas Foto: Secretaría de Seguridad

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“Estos resultados demuestran que reforzar los operativos en calle, realizar intervenciones focalizadas, la denuncia ciudadana y fortalecer la capacidad operativa está consolidando una tendencia de reducción de los delitos que más afectan a la ciudadanía. No vamos a bajar la guardia; seguiremos ampliando el despliegue operacional para cerrarles cada vez más los espacios a los delincuentes y proteger a los bogotanos”, afirmó el funcionario.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123. Además, recordó que las víctimas pueden recibir orientación para presentar sus denuncias mediante el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE).