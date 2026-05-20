Identifican nuevos patrones en paseos millonarios en Bogotá: tenga cuidado al tomar un taxi

Este 2026, las autoridades colocaron su atención en la problemática del paseo millonario en Bogotá. Aunque se ha capturado a miembros de tres bandas señaladas de dedicarse a esta modalidad de robo, han identificado patrones en estos delincuentes, a partir de los cuales hacen recomendaciones a la ciudadanía.

Paso a paso para usar Zonas Seguras, la nueva herramienta de Bogotá que busca frenar los paseos millonarios

Patrones que se repiten en taxis vinculados a casos de paseo millonario en Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advierte que identificar estas señales puede tomar apenas unos segundos y ayuda a prevenir este delito. En lo corrido de este 2026, las prontas alertas de la ciudadanía han influido en la captura de estos delincuentes.

En este contexto, la entidad invitó a poner atención en los siguientes ítems claves para identificar a los malhechores:

Placas del taxi

Un taxi habilitado debe tenerlas visibles y legibles en la parte delantera, trasera y en las puertas. En varios casos investigados, los automotores involucrados presentaban placas alteradas o cubiertas por luces intensas y elementos que dificultaban su identificación.

Estado de las puertas y ventanas

En algunos de los vehículos utilizados para cometer estos hechos, los seguros de las puertas estaban bloqueados y las ventanas no podían bajarse, lo que limitaba la reacción de las víctimas ante situaciones de riesgo.

Interior del taxi

La placa debe coincidir con la del exterior y el conductor debe contar con una planilla de identificación visible y legible. Si la información no corresponde con el conductor o con el vehículo, la recomendación es no iniciar el recorrido.

Uso de vidrios polarizados

Este aspecto también es sinónimo de alerta; según la Secretaría de Bogotá, estos vehículos de servicio público no deben tener un uso excesivo de polarizado, ya que dificultan identificar quiénes se encuentran dentro del automotor.

Llamado de la Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad recuerda que en zonas de alta afluencia, especialmente en sectores de rumba, operan puntos de “taxi seguro”, donde gestores verifican que el vehículo cumpla las condiciones para que el ciudadano no corra riesgos.

Además, los ciudadanos pueden verificar si un vehículo está habilitado a través de la plataforma ‘Mi Movilidad a un Clic’. No obstante, la entidad hizo una nueva serie de recomendaciones a tener en cuenta:

Solicitar el servicio únicamente a través de aplicaciones autorizadas.

únicamente a través de aplicaciones autorizadas. Verificar que el conductor tenga visible la planilla de identificación.

de identificación. Compartir la ubicación en tiempo real con una persona de confianza.

con una persona de confianza. Estar atento a la ruta durante el recorrido.

durante el recorrido. Evitar dormir dentro del vehículo.

Desde la Secretaría también recuerdan la importancia de presentar las denuncias y de reportar los casos a las autoridades.

“Invitamos a quienes hayan sido víctimas de estos delincuentes a denunciar en la Línea contra el crimen: 314 3587212. Necesitamos conocer todos los casos para garantizar que nunca vuelvan a hacer daño”, afirmó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.