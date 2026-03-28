Capturados por paseo millonario a Diana Ospina aceptan cargos y son enviados a prisión

Los señalados responsables del paseo millonario a Diana Ospina aceptaron su culpabilidad en el hecho delictivo y fueron enviados a la cárcel, según información conocida por SEMANA.

Defensa de Diana Ospina le solicitó a la Fiscalía medidas de protección tras captura de los señalados de su secuestro

A los dos individuos, les imputaron los cargos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado como coautores.

Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado 28 de marzo, la Policía Nacional logró la detención de dos individuos en distintos puntos de la ciudad de Bogotá, quienes eran señalados como los implicados en el secuestro y el denominado “paseo millonario” de Diana Ospina ocurrido en el mes de febrero.

Judicializan a dos presuntos responsables del ‘paseo millonario’ que sufrió Diana Ospina Foto: Montaje El País: redes sociales / Fiscalía General de la Nación

Según la Fiscalía, en coordinación con el Gaula de la Policía, estas personas habrían sido las que se observan en las grabaciones de seguridad cuando suben al taxi en el que se desplazaba la mujer en el instante en que ocurrieron los hechos.

“Durante los últimos 30 días, la Policía de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, desarrolló una investigación estructurada con recursos del Gaula, Sipol y Sijín que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán tras la captura.

Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la @PoliciaBogota con el apoyo de la @seguridadbog desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó a… pic.twitter.com/57H7FNO5Ov — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 28, 2026

La Fiscalía recopiló grabaciones de cámaras de vigilancia, testimonios y diversos medios probatorios que señalan a los detenidos como presuntos autores del secuestro y robo contra Diana Ospina.

Entre las personas aprehendidas se encontraría un taxista que acudió voluntariamente al ente investigador, afirmando haber sido igualmente afectado por la red delictiva.

Por otro lado, la defensa de Diana Ospina le solicitó a la Fiscalía medidas de protección tras captura de los señalados de su secuestro.

“Me siento demasiado afortunada”: Diana Ospina, víctima de paseo millonario, contó su aterradora experiencia

“Vamos a hacerle una solicitud de las procesales correspondientes, vamos a requerirle que pida unas medidas de protección en favor de Diana; nos parece muy importante salvaguardar su vida, su integridad y, por supuesto, que prestaremos el apoyo que la Fiscalía requiera en las eventuales audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento”, había dicho previamente su abogado.

Un mes tras el dramático suceso que sufrió, Diana Ospina, quien fue privada de su libertad por un grupo de delincuentes al salir de un local nocturno en el norte de Bogotá, dio a conocer nuevos detalles sobre la angustiante experiencia que vivió en poder de estos criminales, vinculados a la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”.

Juan Pablo Gómez Cardozo fue identificado como el hombre que manejaba el taxi. Foto: Semana

“No creas, realmente, el poder de todas las personas, yo me siento demasiado afortunada y tengo claro que esto no le puede pasar a nadie más. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra ciudad, en nuestro país. Eso no le puede pasar a una señora, a un señor”, señaló Diana.

“Los medios de comunicación fueron super importantes en este proceso. Sin ustedes hubiera sido posible mi regreso a casa; creo que también es muy importante la colaboración de cada una de las personas que en su casa compartió mi foto, que estuvieron pendientes de que se compartiera en todas las redes sociales”, dijo Diana Ospina.