Mientras Colombia avanza en su camino mundialista, Medellín se consolida como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados.

Las pantallas gigantes instaladas por la Alcaldía y la Federación Colombiana de Fútbol permiten que miles de personas sigan cada partido de la Selección.

Cómo conseguir boletas gratis en Bogotá para ver los partidos de la Selección Colombia en pantalla gigante

Pantallas gigantes en las 16 comunas y cinco corregimientos

Medellín se consolida como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados.

Las pantallas gigantes instaladas por la Alcaldía y la Federación Colombiana de Fútbol permiten que miles de personas sigan cada partido de la Selección en compañía de familiares y amigos.

La Alcaldía de Medellín confirmó que la ciudad fue escogida como sede oficial de “La Casa de la Sele”.

Una iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol que busca reunir a los hinchas para seguir el camino de Colombia en el Mundial.

El escenario principal será el Coliseo Iván de Bedout, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se instalará una gran fanzone para transmitir todos los partidos de la Selección.

Esto incluye la fase de grupos y las rondas posteriores en caso de clasificación.

El ingreso será gratuito, aunque los asistentes deberán contar con boleta.

La distribución de las entradas se realizará a través de los canales oficiales de la Alcaldía y del Inder Medellín.

Uno de los anuncios que más expectativa ha generado entre los aficionados es la instalación de pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

La estrategia busca descentralizar la celebración y permitir que los ciudadanos disfruten los partidos cerca de sus hogares.

Así se evitarán desplazamientos largos a la vez que se promueven espacios comunitarios alrededor del fútbol.

Las transmisiones también serán gratuitas y contarán con acompañamiento institucional, logística de seguridad y servicios de atención médica para garantizar condiciones adecuadas para las familias.

Actualmente, Medellín cuenta con varios puntos habilitados para que los aficionados sigan gratuitamente los partidos de la Selección Colombia.

El principal escenario es el Coliseo Iván de Bedout, aunque las transmisiones también se realizan en parques, bibliotecas y espacios públicos distribuidos en distintas comunas y corregimientos de la ciudad.

De hecho, ya se confirmó que en la comuna 14 (El Poblado) uno de los puntos de transmisión será la estación Poblado del Metro; los aficionados podrán seguir los encuentros de la Tricolor.

Medellín será sede oficial de las fanzones de la Selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 👇https://t.co/weqTJdtXXo — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) June 16, 2026

Según la información divulgada por la Alcaldía de Medellín y medios locales, las pantallas gigantes para seguir los partidos de la Selección Colombia están funcionando en los siguientes puntos de la ciudad:

Coliseo Iván de Bedout (fan zone principal).

Estación Poblado del Metro.

Parque Biblioteca Santo Domingo Savio.

Parque Biblioteca La Ladera (Villa Hermosa).

Parque de Boston.

Parque Biblioteca La Floresta.

Parque Biblioteca Belén.

Parque Juanes de la Paz.

Parques del Río Medellín.

Parque El Calvario.

Cristo Rey.

Además, la Alcaldía mantiene transmisiones en los cinco corregimientos del Distrito:

Santa Elena.

San Cristóbal.

San Antonio de Prado.

Altavista.

Palmitas.

El alcalde, Federico Gutiérrez, señaló que Medellín está preparada para ser una de las sedes oficiales de “La Casa de la Sele” y aseguró que la intención es que los ciudadanos vivan cada partido de Colombia en familia, entre amigos y en espacios seguros.

Según las autoridades locales, la expectativa es recibir más de 8.000 personas en cada jornada.

Sin embargo, para el partido frente a Portugal se proyecta una asistencia cercana a las 12.000 personas.

Además, la experiencia irá más allá de la transmisión del encuentro.

Las fan zones abrirán cuatro horas antes de cada compromiso y permanecerán activas hasta dos horas después del pitazo final, con actividades complementarias para los asistentes.

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