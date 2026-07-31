Las protestas registradas en el peaje Las Palmas–El Retiro provocaron una contundente reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Aseguró que los conductores que crucen sin pagar se exponen a un comparendo y pidió no respaldar las vías de hecho.

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Gobernador advierte sanciones tras las protestas en el peaje

Las manifestaciones realizadas en el peaje Las Palmas–El Retiro escalaron este viernes luego de que un grupo de ciudadanos permitiera el paso de vehículos sin cancelar la tarifa como forma de protesta contra el cobro.

La situación motivó una respuesta inmediata del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien envió un mensaje dirigido tanto a los manifestantes como a los conductores que transitan por este corredor vial.

El mandatario fue enfático al señalar que quienes decidan atravesar el peaje sin pagar podrán ser objeto de sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

Durante su pronunciamiento, insistió en que el cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre cualquier manifestación y pidió a los ciudadanos cancelar el valor correspondiente del peaje.

“Paguen el peaje y cumplan la ley, es lo correcto”, expresó Rendón. Además, cuestionó a quienes, según dijo, están promoviendo las movilizaciones.

En sus declaraciones, afirmó que la comunidad no debe dejarse influenciar por “intereses mezquinos y fletados de gente que no es de la zona”, una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y en distintos sectores políticos.

🚨 Tras las protestas en el peaje Palmas – El Retiro, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió un mensaje contundente: quien cruce sin pagar el peaje se expone a un comparendo. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a no sumarse, según dijo, a “intereses… pic.twitter.com/TZ94vQl7pE — MiOriente (@MiOriente) July 31, 2026

La protesta se produjo en uno de los corredores más importantes que conectan a Medellín con el Oriente antioqueño.

Durante la jornada, varios manifestantes levantaron las talanqueras del peaje para permitir el paso libre de vehículos, argumentando su rechazo al cobro y reclamando cambios en la operación de esta infraestructura vial.

Las declaraciones del gobernador coinciden con un momento clave para el peaje Las Palmas.

La concesión de Devimed finaliza su operación y la administración del corredor entra en una etapa de transición bajo la coordinación del Instituto Nacional de Vías.

Este proceso ha generado tensión entre usuarios frecuentes de la vía y autoridades nacionales.

Aunque el gobernador advirtió que quienes evadan el pago del peaje podrían enfrentarse a un comparendo, la imposición de estas sanciones corresponde a las autoridades de tránsito competentes, que deberán actuar conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones para quienes evadan el pago de peajes cuando se configure una infracción, pero cada caso debe ser evaluado por las autoridades encargadas del control vial.

La controversia por el peaje Las Palmas se suma al debate que desde hace meses mantienen habitantes del Oriente antioqueño, líderes comunitarios y autoridades sobre el futuro de este punto de recaudo.

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Mientras algunos sectores consideran que el cobro debe eliminarse o modificarse, la Gobernación insiste en que cualquier inconformidad debe tramitarse por las vías institucionales y no mediante acciones que impliquen desconocer la ley.

Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento a la situación para evitar nuevos bloqueos o alteraciones en la movilidad sobre este corredor estratégico.

Mientras tanto, continúa el debate sobre el futuro del peaje y las decisiones que adoptará el Gobierno nacional en la nueva etapa administrativa.