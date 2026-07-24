Obras por impuestos: el alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, lo bueno y lo malo de este mecanismo que piden no dejar en el olvido

Durante ocho años, autoridades, comunidades y empresarios han escuchado de un mecanismo a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para promover proyectos de infraestructura.

Se trata de las obras por impuestos, el cual le permite a las empresas pagar parte del impuesto de renta con la ejecución de proyecto, en vez de transferir los recursos directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Esas iniciativas se desarrollan en los 370 municipios ZOMAC, es decir, los de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado, los cuales incluyen los PDET (entidades con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Raúl Delgado, director ART. Foto: ART

SEMANA habló con el nariñense Raúl Delgado Guerrero, director de la ART, quien está por estos días entregando un balance no solo de su gestión, sino de lo ocurrido desde 2018, cuando las obras por impuestos arrancaron.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con obras por impuestos en estos ocho años?

Raúl Guerrero: Entre el 2018, que comenzó a funcionar el mecanismo, y el 2026 se han aprobado un total de 619 proyectos por 4.9 billones de pesos, casi cinco billones, de esos 3.9 billones fueron aprobados entre 2022 y 2026. En ese periodo, se han aprobado 479 proyectos, lo que quiere decir que el 81 por ciento del total de inversión de obras por impuestos se han hecho en este gobierno.

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SEMANA: ¿Por qué el grueso de los colombianos no ven esas inversiones?

R.D.: Porque solo se aplican en una parte del país, en los municipios Zomac, los más afectados por el conflicto, son 340 municipios, y ahí están los 170 municipios PDET, es decir, es una inversión localizada, pero si se va a las comunidades donde se ejecutan esos proyectos hay gran reconocimiento.

SEMANA: ¿Cómo funciona el mecanismo?

R. D.: Esa la plata no es de las empresas que ejecutan los proyectos, son recursos públicos, pero hay que reconocer que es muy valioso el esfuerzo que hacen las empresas, que en vez de transferirle a la DIAN, pagan esos impuestos haciendo obras y proyectos.

Unen esfuerzos del sector público nacional, departamental y municipal, une los esfuerzos del sector privado, a través de las empresas, que permiten mejorar la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por el conflicto y permiten avanzar en la construcción de paz territorial.

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Todo comienza con un cupo que fija el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el cupo máximo que se puede utilizar a través del mecanismo de obras por impuestos, entre 2018 y 2021, el cupo fue de 250.000 millones por año.

Posteriormente, en el último año del gobierno anterior, el Confis lo subió a 500.000 y en nuestro gobierno, en el 2023, se subió 800.000 millones; en el 2024 a un billón, en el 2025 a 1 billón 100 mil, y en el 2026 a 1 billón 145 mil millones de pesos.

SEMANA: ¿Dónde se han invertido esos recursos?

R. D.: Ese es el resultado global, el departamento que más ha utilizado el mecanismo sin duda es Antioquia, de los casi 5 billones, a Antioquia se le han aprobado 107 proyectos por un billón 300.000 millones de pesos, le sigue Arauca y posteriormente el Valle del Cauca.

SEMANA: Si a Antioquia le han aprobado tanto, cuál es el más importante, porque hay reclamos del gobierno departamental sobre el supuesto abandono del gobierno Petro en este periodo.

Vista aerea playas urbanas de Turbo. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Turbo, Antioquia / API

R. D.: Todavía no se ha ejecutado, pero por su valor el proyecto de más dimensión aprobado es el alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, que reunió a más de 20 empresas para ejecutarlo, está en proceso de contratación. Ese alcantarillado se hará por iniciativa de las autoridades territoriales, es decir las Alcaldía.

Hay otros proyectos muy significativos, los que tienen que ver con dotaciones escolares, por ejemplo en Aracataca, donde fueron invertidos más de 24 mil millones de pesos para hacer las dotaciones de las instituciones educativas de ese municipio, que son 53. Ese proyecto ya se terminó.

Otro proyecto para destacar es el del banco de maquinaría amarilla para Arauca, ese ya la maquinaria se entregó, fue por más de 84.000 millones de pesos.

En Sucre se construyó una vía terciaria de 39.000 millones, en el municipio de San Onofre, la hizo Ecopetrol. Es que los sectores empresariales que más utilizan obras por impuestos son transporte, con 151 proyectos y 2 billones de pesos en inversión, luego educación, y le sigue vivienda. Las empresas que más hacen uso del mecanismo son Ecopetrol, por casi 1 billón de pesos, luego Verano Energy, Celsia, Sierracol, Mineros, luego Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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SEMANA: ¿Cuál es el mayor inconveniente de esas obras por impuestos?

R. D.: Aunque su balance es altamente positivo, no faltan los problemas, porque es imposible que no los haya, por ejemplo en los trámites, en las demoras de ejecución, pero acá no se han registrado, al menos, los grandes escándalos que se han denunciado en otros sectores, como en regalías para la paz.

SEMANA: ¿Algo para decirle al gobierno entrante, el de Abelardo de la Espriella?

R. D.: Yo le pido al nuevo gobierno que se sigan los ajustes para que los trámites sean más expeditos. Mi recomendación sería que, no solo en obras por impuestos sino en implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, que la transformación de los territorios históricamente excluidos sea un propósito de nación, de sociedad, más allá de las diferencias ideológicas o políticas.

Estos son diez proyectos realizados con el mecanismo Obras por impuestos que destaca la ART:

1. Alcantarillado en Turbo (Antioquia – Urabá Antioqueño): Construcción de la red de alcantarillado del sistema de aguas residuales del corregimiento Nueva Colonia, con una inversión de $112.743 millones de pesos.

2. Maquinaria Amarilla para Arauca (Arauca – PDET): Adquisición de bancos de maquinaria amarilla para la atención de emergencias y desastres en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, por $84.641 millones de pesos.

3. Conexión Vial Florida–Candelaria (Valle del Cauca – Alto Patía y Norte del Cauca): Mejoramiento y obras complementarias de la vía 3202B que conecta con Florida, con una inversión de $53.756 millones de pesos.

4. Vía Rural en Yondó (Antioquia – Sur de Bolívar): Mejoramiento de la infraestructura vial y pavimentación de la vía terciaria que comunica las veredas El Paraíso, La Raya y Las Lomas, por $52.237 millones de pesos.

5. Vía Colorado–Nechí–El Rompedero (Antioquia – Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño): Mejoramiento de la vía entre el corregimiento Colorado y el casco urbano de Nechí, con una inversión de $43.964 millones de pesos.

6. Vía al Centro Poblado Volcanes en Tierralta (Córdoba – Sur de Córdoba): Pavimentación de la vía que comunica al centro poblado Volcanes, con una inversión de $39.803 millones de pesos.

7. Vía Terciaria en San Onofre (Sucre – Montes de María): Mejoramiento de la vía Pajonal - Cerro de las Casas - Pisisí - Libertad - Labarces - San Antonio, con una inversión de $39.694 millones de pesos.

8. Red Vial Departamental en Algeciras y Guacamayas (Huila – Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño): Rehabilitación fase 2 de pavimento flexible de la red vial departamental de primer orden código 2403, con una inversión de $26.567 millones de pesos.

9. Dotación Escolar en Aracataca (Magdalena – Sierra Nevada - Perijá): Dotación escolar para las instituciones educativas del municipio de Aracataca, con una inversión de $24.034 millones de pesos.

10. Pavimentación Rural en Puerto Asís (Putumayo – Putumayo): Pavimentación de tramos viales rurales en el municipio de Puerto Asís, con una inversión de $22.662 millones de pesos.