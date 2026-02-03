Nación

Gobierno Petro aprueba cupo de Obras por Impuestos para la vigencia 2026

El CONFIS autorizó recursos por $ 1 billón 145.000 millones para el mecanismo, a solicitud de la Agencia de Renovación del Territorio, con el fin de financiar proyectos en municipios priorizados.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de febrero de 2026, 3:11 a. m.
Con esta aprobación, se habilitan recursos para que empresas contribuyentes del impuesto de renta puedan ejecutar directamente proyectos.
El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobó el cupo del mecanismo de Obras por Impuestos para la vigencia 2026 por un valor de $ 1 billón 145.000 millones.

La decisión fue adoptada a partir de la solicitud presentada por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de coordinar la implementación de este instrumento.

Isagen pide a la Corte suspender el decreto de impuesto al sector energía de la emergencia económica

El CONFIS está conformado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Con esta aprobación, se habilitan recursos para que empresas contribuyentes del impuesto de renta puedan ejecutar directamente proyectos en los territorios definidos, como alternativa al pago en efectivo de una parte de sus obligaciones tributarias.

De acuerdo con la información oficial, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2026, el valor total de los cupos aprobados en el marco de este mecanismo asciende a $ 4 billones 45.000 millones.

Con Obras por Impuestos, gobierno del Valle beneficiará movilidad de más de 70 mil personas
Obras por impuestos. Foto: Gobernación del Valle

Esta cifra representa el 73 % del total de recursos asignados desde 2018, año en el que entró en vigencia el mecanismo de Obras por Impuestos en el país.

El esquema permite la ejecución de proyectos de impacto social mediante la articulación entre entidades del sector público, empresas privadas y comunidades locales.

Las iniciativas se concentran principalmente en municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), con el objetivo de atender brechas en infraestructura y servicios básicos.

Según el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, entre 2023 y 2026 se han financiado 387 proyectos a través de Obras por Impuestos, por un valor superior a $ 3,1 billones.

“En su implementación han participado 188 empresas, evidenciando una alianza sólida y corresponsable entre el Estado y el empresariado colombiano en favor del desarrollo territorial y la construcción de paz”, dijo.

La ART señaló que continuará coordinando la aplicación del mecanismo, “como una herramienta clave para la transformación de los territorios, la reactivación económica local y la consolidación de la paz con justicia social, priorizando la participación comunitaria y el enfoque territorial”.

