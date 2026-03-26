Muerte de Juan Felipe Rincón: Procuraduría pide cárcel para cinco implicados

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía General de la Nación enviar a prisión preventiva a los sospechosos implicados en la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

William Rincón, director de la Policía, se refirió en el Senado al asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Perdió su dignidad”

Una de las primeras hipótesis de las autoridades es que el deceso de la víctima no fue consecuencia de un hecho aislado, sino el resultado de un plan criminal previamente orquestado.

Con esta teoría sobre la mesa, el ente de control decidió pedir una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario contra cinco personas vinculadas a la investigación.

Estos ciudadanos enfrentan cargos por su presunta participación en los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, soborno y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Juan Felipe Rincón, el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, al momento de ser increpado y posteriormente asesinado. Foto: Captura de video Youtube @Séptimo Día

¿Qué se busca con esta medida?

La entidad sustentó su petición ante el juez de control de garantías argumentando la necesidad de cumplir con tres fines constitucionales dentro del desarrollo del proceso judicial:

Riesgo de fuga: la naturaleza de las conductas punibles investigadas, como el homicidio y la tortura, genera una probabilidad de que los procesados intenten evadir la jurisdicción nacional o busquen la clandestinidad para no enfrentar las penas.

la naturaleza de las conductas punibles investigadas, como el homicidio y la tortura, genera una probabilidad de que los procesados intenten evadir la jurisdicción nacional o busquen la clandestinidad para no enfrentar las penas. Protección del acervo probatorio: la Procuraduría indicó que, de permanecer en libertad, los acusados tendrían la capacidad de ejercer actos de presión contra los testigos, con especial énfasis en la seguridad de la menor de edad vinculada al expediente. Asimismo, señaló el riesgo de destrucción de evidencia pendiente de análisis.

la Procuraduría indicó que, de permanecer en libertad, los acusados tendrían la capacidad de ejercer actos de presión contra los testigos, con especial énfasis en la seguridad de la menor de edad vinculada al expediente. Asimismo, señaló el riesgo de destrucción de evidencia pendiente de análisis. Peligro para la comunidad: el Ministerio Público argumentó que el nivel de planificación del delito, que incluyó tácticas de engaño y el uso de perfiles digitales falsos, evidencia que los procesados representan un riesgo para la sociedad.

Así avanza la investigación

El fallecimiento de Juan Felipe Rincón se registró el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe, en el sur de Bogotá. La víctima, por el cargo de su padre, contaba con un esquema de protección asignado.

Los videos de las cámaras de seguridad son clave en la investigación para establecer qué fue lo que pasó. Foto: Captura de video

Según la investigación, Rincón se desplazó al sector para dejar a una menor de edad con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. Al momento de la despedida, el joven fue abordado por un grupo de individuos, lo que derivó en un altercado físico.

Ante la situación, el escolta habría accionado su arma de dotación, desencadenando un intercambio de disparos que culminó con la muerte de Rincón.

¿Qué procede después de eso?

Más de un año después de los hechos, las autoridades continúan la investigación. El grupo de personas procesadas está conformado por:

Andrés Camilo Sotelo Torres, señalado de liderar el establecimiento donde ocurrieron los hechos.

Catherina Andrea Sotelo Torres, hermana de Andrés, identificada por los investigadores como el “cerebro” del plan.

Solanggie Trujillo Devia.

Tatiana Vega.

Juan Sebastián Ávila, cuya diligencia se programó de manera independiente a la de los otros capturados.

Durante el desarrollo de las audiencias, las cinco personas procesadas decidieron no aceptar los cargos presentados por la Fiscalía.