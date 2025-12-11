William Rincón, director de la Policía, se refirió en el Senado al asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Perdió su dignidad”

Ha pasado más de un año del asesinato del joven Juan Felipe Rincón Morales, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Todo ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá. Ese día, fue agredido brutalmente por un grupo de personas que lo esperaban en dicho sector, luego de que llegara al lugar en compañía de una adolescente.

Ya en el punto, todo fue confusión y Juan Felipe terminó recibiendo un impacto de bala que acabó con su vida.

Ahora, su papá se volvió a referir a su muerte. Lo hizo en medio de la presentación de su hoja de vida ante la Comisión Segunda del Senado, para ascenso a mayor general de la Policía.

Uno de los momentos de la riña en la que fue asesinado Juan Felipe Rincón. | Foto: Captura de video Youtube @Séptimo Día

“Estando prácticamente de tercero en la Policía, tuve un inconveniente que afectó a mi familia, a mi querida esposa; mi hijo lamentablemente perdió la vida en un momento de desgracia y fuera de eso también perdió su dignidad, fue calumniado. Pero hoy en día estamos acá vivos, no solamente rescatando esa honra, sino también trabajando por aquellos que en algún momento se ven en esas difíciles dificultades”, dijo el director de la Policía en el Senado.

Vale destacar que, en reiteradas ocasiones, el general Rincón ha insistido, apoyado en algunas pruebas, que Juan Felipe fue víctima de un macabro plan de extorsión llevado a cabo por un grupo de personas que lo señalaban de abusador.

En días pasados, el general Rincón ofreció una entrevista en el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, en el que recordó con dolor cómo se enteró de la muerte de su hijo.

El director de la Policía narró que ese 24 de noviembre estaba en Facatativá cuando un subalterno le informó que algo había pasado son su hijo. Sin embargo, no se imaginaba que al llegar al barrio Quiroga, a eso de las 12:00 p. m., iba a encontrar a Juan Felipe muerto.

“Me trasladé en un helicóptero hacia la dirección general de la Policía desde Faca, gastamos 15 minutos. Yo tenía un presentimiento muy raro. Llegué más o menos pasadas las 12 de día acá”, dijo el general (r) William Rincón en Séptimo Día, mientras visitaba el mismo punto donde murió su hijo.

El general (r) William Rincón y su hijo Juan Felipe Rincón. | Foto: Pantallazo de video del programa Séptimo Día y redes sociales de Juan Felipe Rincón, respectivamente.