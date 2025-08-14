El pasado 2 de diciembre, el juzgado 76 de control de garantías de Bogotá ordenó dejar en libertad a Andrés Camilo Sotelo Torres, hombre señalado de haber disparado el arma que acabó con la vida de Juan Felipe Rincón, hijo del exgeneral William Rincón, exinspector de la Policía Nacional.

Además, días atrás, el juez tomó la drástica decisión de rechazar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General en la investigación que se adelanta a Andrés Camilo Sotelo, el único procesado hasta la fecha por la muerte de Juan Felipe Rincón, quien fue asesinado en medio de una riña que se presentó el 24 de noviembre del año pasado en un sector del barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Ese día, varias personas resultaron involucradas en dicha riña, entre ellos, el escolta de Juan Felipe Rincón, quien tenía 21 años de edad.

Ahora, luego de que un juez negara la solicitud de precluir la investigación, la defensa de Sotelo está a la espera de una acusación formal contra su cliente quien, precisamente, rompió su silencio en el videopódcast Crimen y Castigo, de W Radio.

En dicho videopódcast, Sotelo insistió en que él no fue quien disparó contra Juan Felipe Rincón y, por el contrario, insistió en que no tenía un arma de fuego.

“Yo quería confrontarlo [a Juan Felipe Rincón] y como a la vez asustarlo, pero no era con un arma de fuego como dicen. Toda la gente dice que sí era un arma de fuego, pero realmente es un arma de CO2. No es ni de fogueo, sino que la cacha trae una pipeta de gas. Esa es la famosa de balines y esas armas no son ilegales”, aseguró Sotelo en Crimen y Castigo.

Captura de video de lugar donde se produjo el hecho en el que murió Juan Felipe Rincón. | Foto: Captura de video @NoticiasCaracol

El joven también reconoció que se dejó llevar por la ira, una vez le dijeron que al barrio iba a llegar Juan Felipe Rincón. Dijo que lo quería confrontar porque, le habían dicho, que él supuestamente estaba sosteniendo conversaciones subidas de tono con su sobrina, menor de edad.

“Yo esperaba que trajeran a mi sobrina para mostrarle y decirle que si él era el que le estaba mandando las fotos”, agregó en el videopódcast citado anteriormente.

Así mismo, Sotelo indicó que fue el escolta de Juan Felipe Rincón quien accionó su arma de fuego.