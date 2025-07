“Fue una investigación mediocre”, un juez negó la preclusión en el caso del hijo del general Rincón

Luego del asesinato del Juan Felipe Rincón, el hijo del exinspector de la Policía, el general en retiro William Rincón, una persona fue capturada. Se trata de Andrés Sotelo, el hombre que en el lugar de los hechos atacó al joven, pero que, de acuerdo con la Fiscalía, no disparó el arma que acabó con la vida de Juan Felipe.

“El juzgado quinto penal del circuito decidió que la Fiscalía no podía cerrar y culminar la investigación en contra de las personas que acabaron con la vida de Juan Felipe Rincón. Pero además de eso, no solamente llegó a esa conclusión, sino que fue categórico y enfático: no había ningún tipo de contenido, ni de comportamiento sexual por parte de Juan Felipe, sino que, por el contrario, las personas que estuvieron involucrados generaron esta narrativa para confundir y llegaron casi al punto de confundir la Fiscalía que solicitó la preclusión”, dijo el abogado Criollo.