Capturan a dos presuntos implicados en el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

En las últimas horas fueron capturados en Carmen de Apicalá, municipio del Tolima, dos presuntos implicados en el asesinato del joven Juan Felipe Rincón, hijo del brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que se trata de Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López, quienes fueron capturados en plena vía pública en horas de la tarde de este sábado, 9 de mayo, por agentes de la Policía Nacional.

Andrés Camilo Sotelo y Tatiana Vega López, según la Fiscalía, planearon el entrampamiento contra Juan Felipe Rincón. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En días pasados, la jueza 26 de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a cinco personas señaladas por la Fiscalía General de la Nación de haber participado en un “entrampamiento” para atacar a mansalva a Rincón.

Sin embargo, tres de los solicitados se presentaron ante las autoridades, mientras que Sotelo y Vega estaban prófugos.

A Sotelo y Vega, la Fiscalía les imputó a mediados de marzo los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos y soborno en actuación penal.

Envían a la cárcel a cinco personas implicadas en el crimen del hijo del director de la Policía Nacional

Durante la audiencia de imputación de cargos que duró seis horas, el fiscal Andrés Marín, señaló que existió un plan orquestado minuciosamente por Sotelo, con el fin de convencer a Rincón de trasladarse hasta el barrio Quiroga el 24 de noviembre de 2024, día en que fue asesinado.

Ya en el lugar, Rincón fue atacado por varias personas que lo esperaban en las inmediaciones de uno de los parques del barrio.

“Se ejerce una violencia física y psíquica; Andrés Camilo Sotelo utiliza un arma de fuego y se la pone en la cabeza a la víctima, obviamente para ejercer también ese sufrimiento psíquico. Pero, adicional a ello, con esa arma comienza a golpearlo. De igual forma, aparece en escena una especie de varilla”, relató el fiscal, mientras mostraba un video captado por la única cámara de seguridad del sector.

Y añadió: “Se dividen las funciones o los roles de las personas involucradas en este caso, para mantener en un estado de inferioridad o indefensión a la víctima, alejando a la persona que se había presentado como autoridad de la Policía Nacional y que, pese a eso, no fue disuasivo para que estas personas continuaran con la ejecución de su plan”.

William Rincón, director de la Policía, se refirió en el Senado al asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Perdió su dignidad”

Lo anterior, en referencia al escolta del joven Rincón, que había pedido a los gritos que frenaran la brutal agresión contra el hijo del hoy director de la Policía Nacional. Debido a estos oídos sordos, se vio en la obligación de sacar su arma, porque a su protegido lo estaban golpeando con todo tipo de elementos para causarle el mayor daño posible.

Entre tanto, varios testigos aseguraron que Vega, la mujer capturada este sábado en Carmen de Apicalá, fue una de las que más lo golpeó e incitó a los vecinos para que atacaran a Rincón con lo que se encontraran a la mano, señalándolo como un pederasta.

Además, para demostrar la sevicia con la que actuaron los atacantes, la Fiscalía General presentó en su momento dos testimonios que confirmaron que la presencia de “un perro de una raza potencialmente peligrosa” en el lugar no fue casualidad.

“Andrés Camilo Sotelo y Juan Sebastián Ávila empiezan a agredirlo de manera física con puños, patadas y hasta con el perro. Si se observa (en referencia a un fotograma extraído del video de la cámara de seguridad), lo tenía Tatiana Vega”, señaló el fiscal.

Vale destacar que por estos hechos, además de Sotelo y Vega, fueron imputados Catherina Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.