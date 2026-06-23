Judicializan a 11 presuntos integrantes de Los Oportos, señalados de cuatro homicidios en Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de once presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Oportos, organización que, según las investigaciones, habría operado durante varios años en Facatativá (Cundinamarca), donde estaría involucrada en homicidios relacionados con disputas por el control del narcotráfico local.

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Entre los procesados figura Diego Alexander Ciro Guzmán, alias El Viejo, señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla de la estructura. Junto a él fueron presentados ante la justicia otros diez presuntos integrantes que, de acuerdo con el ente acusador, tendrían distintos roles dentro de la organización.

Las investigaciones indican que los hoy judicializados habrían participado en al menos cuatro homicidios selectivos vinculados con la comercialización de sustancias alucinógenas. Asimismo, presuntamente coordinaban la distribución de droga bajo las modalidades de venta al menudeo, domicilios y servicio exprés en distintos barrios del municipio.

De acuerdo con la Fiscalía, la actividad ilegal se habría extendido por sectores como La Pepita, Girardot, La Arboleda, Santa Rita, Villa Alba, Cartagena, Chicó, Centro, Chapinero y Manablanca, además de la vereda Pueblo Viejo, lugares donde la organización habría consolidado una red de comercialización de estupefacientes.

Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como amenazas.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a diez de los procesados, mientras que una de las señaladas integrantes fue cobijada con detención domiciliaria.

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La captura de los presuntos integrantes de Los Oportos se produjo durante seis diligencias de allanamiento y registro realizadas el pasado 9 de junio en Bogotá, Facatativá, Puerto Boyacá y Otanche. Durante los operativos, las autoridades incautaron armas de fuego, munición de diferentes calibres, dinero en efectivo, dosis de estupefacientes, 11 teléfonos celulares y un vehículo.

Con esta actuación judicial, la Fiscalía busca esclarecer la presunta responsabilidad de los capturados en hechos violentos que habrían afectado la seguridad del municipio y avanzar en la desarticulación de estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos en la región.