Primera reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y la fiscal Luz Adriana Camargo: estos fueron los temas

Sigue la agitada agenda del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, luego de que su posesión el pasado 7 de agosto en Cali.

Este jueves, 13 de agosto, sostuvo una reunión de alto nivel con la fiscal general Luz Adriana Camargo, cuyo encuentro se realizó en las instalaciones del Palacio de San Carlos en el centro de Bogotá.

El mandatario electo, publicó en su cuenta personal de X, detalles de la reunión, en la cual también participó su ministro de Justicia, Iván Cancino: “Sostuve una reunión muy fructífera con la señora Fiscal General de la Nación,Luz Adriana Camargo, este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad”.

Precisamente, uno de los objetivos que se ha trazado el Gobierno del mandatario colombiano, es la lucha directa en contra de la criminalidad, en la cual ha anunciado en varios escenarios la conformación de bloques de seguridad urbana.

Cabe reseñar, que esta semana, desde la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se anunció que Colombia y ese país pondrán en marcha una cooperación en operaciones contra el narcotráfico.

En ese sentido, trascendió que el Gobierno de Colombia otorgó autorización formal a Estados Unidos para ejecutar operaciones militares conjuntas orientadas al combate contra el narcotráfico. El anuncio lo hizo esta semana desde Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión multilateral de seguridad.

Además, frente al alcance del acuerdo bilateral en materia de defensa, el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó que “a través de su nuevo gobierno, Colombia solicitó la integración del Departamento de Guerra para adelantar operaciones militares conjuntas enfocadas en destruir las redes de narcoterrorismo”.

Finalmente y en el marco de este cambio en la política de defensa, la diplomacia estadounidense reiteró la asignación de recursos presupuestales para fortalecer a las instituciones locales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la destinación de 1.000 millones de dólares en asistencia para fortalecer la seguridad en Colombia.