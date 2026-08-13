Agmeth Escaf, Mario Fernández y Manel Grau: “Los Tres Tenores” que estarían detrás de las actuaciones de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer

En conversación con Caracol Radio, Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló sobre los explosivos audios revelados por SEMANA, en los que se refiere al círculo cercano de Verónica Alcocer como “una banda de criminales”.

De acuerdo con quien fue la mejor amiga de la exprimera dama, detrás de sus movimientos están siempre tres figuras.

“Tres. El primo, el senador y el catalán. Mario Fernández, Agmeth Escaf y Manel Grau”, dijo Ferrer, refiriéndose al diputado de Sucre, el ahora senador del Pacto Histórico y al empresario español, quien ahora figura como una de las personas más cercanas a la expareja del expresidente Gustavo Petro.

Ferrer definió la relación de Alcocer con Escaf: “Persona de confianza, eran amigos desde que eran jóvenes”. Además, calificó al congresista y al primo de la exprimera dama como “politiquillos”.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Igualmente, Ferrer responsabilizó a estos hombres del quiebre que tuvo con Alcocer, refiriéndose a ellos como los “Tres Tenores”, haciendo referencia al conjunto musical conformado por los cantantes de ópera Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo.

“Es un rompimiento personal y profesional, sobre todo profesional. Yo había venido aquí a trabajar. Yo había venido con unas condiciones. Las condiciones no se cumplen y todo se va poniendo como muy negativo”, dijo.

Ferrer recalcó: “Los Tres Tenores tenían intereses de que yo desapareciera”.

“Es un rompimiento personal y profesional, sobre todo profesional. Yo había venido aquí a trabajar”, dijo Eva Ferrer sobre su relación con la exprimera dama Verónica Alcocer. Foto: SEMANA, Suministrada

Igualmente, habló sobre Grau, quien, según ella, le habría ofrecido participación en varios negocios.

“En global. Tú vas conmigo, tú eres parte conmigo. No sé el negocio; era como cuando se habla en global. De lo que haya, tú vas conmigo. No era un caso concreto”, contó.

Narró un encuentro con Grau, en el que detalló una supuesta persecución en su contra. “Cuando ya salgo, me dice eso. Digo: ‘Me equivoqué en no coger ese cargo’. Me ofrecieron la Dirección de Comunicaciones. Y yo dije que no, que mi compromiso era con Verónica. Él me dice: ‘Pues te equivocaste, porque en ese momento ya íbamos a por ti’. Y, entonces, yo le pregunto: ‘¿Y por qué ibais a por mí?’. Dice: ‘Porque no nos cedías’”, sostuvo Ferrer.

A raíz de las revelaciones de SEMANA, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en torno a posibles actos de corrupción alrededor de la exprimera dama.