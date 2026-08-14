Aterradoras imágenes: así se vivió el terremoto en Pereira en el momento en que comenzaron a caer escombros sobre la calle

Con el paso de los días se conocen nuevos detalles sobre los momentos de angustia que tuvieron que enfrentar cientos de ciudadanos en diferentes zonas de Colombia durante el fuerte terremoto registrado en la mañana del lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico provocó graves afectaciones en distintas regiones del país y dejó a numerosas personas damnificadas.

Terremoto en Pereira: dos albergues ya están al límite y estos son los puntos disponibles

En las últimas horas comenzaron a circular nuevas imágenes y videos que permiten observar cómo se vivió el sismo en Pereira, una de las ciudades que sufrió importantes afectaciones tras el fenómeno. En uno de estos registros se observa a varios transeúntes que se movilizaban con normalidad por una zona comercial cuando, de manera repentina, comenzaron a sentirse los efectos del movimiento de la tierra.

El material muestra cómo, en cuestión de segundos, la situación cambia por completo. Mientras algunas personas intentan alejarse de las edificaciones, diferentes elementos de las estructuras comienzan a desprenderse y caer sobre la vía, generando momentos de pánico entre quienes se encontraban en el sector.

De acuerdo con la información que acompaña las imágenes difundidas en redes sociales, los hechos habrían ocurrido en inmediaciones de la entrada del centro comercial ubicado en la calle 17, entre carreras 6 y 7, una zona de alta circulación de personas y vehículos en Pereira.

Varios vehículos quedaron afectos por los escombros. Foto: Pereira En Vivo/ API

Uno de los momentos que más llama la atención en el video ocurre cuando varios fragmentos de las estructuras terminan cayendo sobre la calle e impactando algunos vehículos que transitaban por el sector. La fuerza de los golpes provocó daños en varios automóviles, mientras los ciudadanos intentaban ponerse a salvo y alejarse de las zonas donde continuaban cayendo escombros.

Las imágenes también permiten dimensionar la rapidez con la que una situación cotidiana puede convertirse en una emergencia de grandes proporciones durante un terremoto. Los ciudadanos que se encontraban en la zona tuvieron que reaccionar en cuestión de segundos ante el movimiento y los elementos que comenzaban a caer de las edificaciones.

Este nuevo registro se suma a las numerosas fotografías y grabaciones que han sido difundidas desde diferentes puntos del territorio nacional después del terremoto. En ellas se han documentado daños en viviendas, establecimientos comerciales, vías y otras estructuras, además de los momentos de desesperación que experimentaron las personas durante el movimiento telúrico.

Cali actualiza balance tras el terremoto: 110 muertos, 115 desaparecidos y 1.410 heridos

Las autoridades y organismos de socorro han continuado con las labores de evaluación de las zonas afectadas, mientras se adelantan los trabajos necesarios para determinar el estado de las edificaciones que resultaron comprometidas.

En medio de esta emergencia, las imágenes conocidas en los últimos días se han convertido también en un registro de lo ocurrido durante el terremoto, permitiendo conocer desde diferentes perspectivas cómo vivieron los ciudadanos uno de los momentos más críticos de la emergencia.