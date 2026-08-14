La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa dejando un grave balance en Cali. De acuerdo con el reporte oficial número 009 de la Alcaldía, la ciudad registra 110 personas fallecidas, 1.410 heridas y 115 desaparecidas.

El documento oficial señala además que 88 personas han sido rescatadas y que 92 cuerpos ya fueron entregados a sus familias. Las autoridades mantienen activos nuevos puntos de búsqueda especializada con organismos de socorro.

Más de 12.800 toneladas de escombros retiradas

La magnitud de la emergencia también se refleja en los daños a la infraestructura de la capital del Valle del Cauca. El reporte registra 46 edificaciones con colapso total y 35 con colapso parcial.

A esto se suman 1.408 edificaciones con daños estructurales y 457 que tienen orden de evacuación.

En las labores de recuperación, las autoridades reportan el retiro de 12.817 toneladas de escombros y la realización de 998 evaluaciones de daños y necesidades.

La Alcaldía de Cali presentó el reporte oficial con corte al 14 de agosto, que registra 110 personas fallecidas y 1.410 heridas. Foto: Foto: Alcaldía Cali

Servicios públicos y animales, entre las novedades

El reporte de la Alcaldía también entrega información sobre la recuperación de los servicios públicos. EMCALI informó que la cobertura del servicio de energía eléctrica en la ciudad alcanzó el 99 %.

Sin embargo, alrededor de 2.000 usuarios permanecían sin servicio debido a diferentes daños, mientras 13 cuadrillas continuaban trabajando en campo.

En cuanto al acueducto y alcantarillado, fueron reportados 10 daños que se encontraban en proceso de reparación.

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) informó, además, el registro de 16 animales de compañía fallecidos y 298 reportados como desaparecidos.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica del país y las autoridades locales continúan con las labores de búsqueda de personas desaparecidas, evaluación de daños y recuperación de los servicios afectados.

Con el nuevo reporte, Cali enfrenta una emergencia que todavía no termina. Mientras se avanza en la remoción de escombros y la evaluación de edificaciones, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de los 115 desaparecidos registrados oficialmente.

Además, para atender la emergencia, permanecen activos 1.800 integrantes del personal de respuesta. En medio de todo esto, Cali enfrenta el desafío de reconstruir las zonas más afectadas y atender a cientos de familias impactadas por la tragedia.

La emergencia mantiene en alerta a la ciudad y a los organismos de socorro.