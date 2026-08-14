Al menos 15 heridos entre militares y civiles tras toma de las disidencias en Ortega, Cauca: esto se sabe

El orden público en el Cauca sigue siendo complejo pese a las operaciones militares que adelantan desde las Fuerzas Militares. Este viernes 14 de agosto, se conoció que al menos 15 personas terminaron heridas, entre militares y civiles, tras la toma de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca.

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