El curioso lugar donde la Policía de Bogotá encontró drogas en el allanamiento de seis casas

La Policía Metropolitana de Bogotá, por medio de sus unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), ejecutó seis diligencias de allanamiento y registro en el noroccidente de la capital.

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Las inspecciones técnicas se concentraron en varios inmuebles residenciales ubicados de forma estratégica en la localidad de Engativá. El procedimiento judicial permitió el decomiso de sustancias prohibidas y elementos de dudosa procedencia.

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Denuncias ciudadanas e intervención en Engativá

El despliegue de los investigadores judiciales se originó a partir de los datos suministrados por los habitantes del barrio Luis Carlos Galán.

Los residentes del sector habían reportado de manera reiterada ante los cuadrantes de vigilancia la presencia de movimientos inusuales y actividades presuntamente delictivas en las viviendas afectadas. La recolección de los testimonios comunitarios facilitó la expedición de las órdenes de registro.

Operativo contra el microtráfico en el barrio Luis Carlos Galán deja varias dosis de estupefacientes decomisadas. Foto: Policía Nacional de Colombia

La teniente coronel Eliana Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó:

“La Policía Nacional, a través de unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal, adelantó seis diligencias de allanamiento y registro en diferentes casas ubicadas en la localidad de Engativá, logrando la incautación de diversas dosis de estupefacientes, material pirotécnico y bicicletas”.

Sustancias incautadas y elementos recuperados

Durante la revisión física de las estructuras, los uniformados hallaron un total de 50 gramos de marihuana y 255 dosis de bazuco dosificadas para su comercialización al menudeo.

En los mismos puntos de almacenamiento, las autoridades encontraron pólvora de diferentes especificaciones técnicas y un lote de cuatro bicicletas de gama comercial. Los ocupantes de los inmuebles intervenidos no presentaron los documentos que acreditaran la propiedad o la procedencia legal de los vehículos.

🚨Atendiendo a las denuncias ciudadanas, intervinimos 6️⃣ casas en #Engativá donde presuntamente se vendían alucinógenos y guardaban bicicletas hurtadas.



Fueron halladas más de 300 dosis de estupefacientes, 4 bicicletas sin documentación y material pirotécnico. pic.twitter.com/gB4s99KbBH — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 23, 2026

La oficial Hernández añadió que “los elementos materiales probatorios y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el respectivo proceso judicial”.

El organismo de seguridad del distrito invitó a la ciudadanía a denunciar los centros de acopio de microtráfico y los lugares de receptación de artículos hurtados a través de las líneas de atención 123. Las autoridades evaluarán si los inmuebles entran en procesos de extinción de dominio.