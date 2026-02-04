Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Son las cifras más bajas de los últimos 10 años, según las estadísticas del Ministerio de Defensa.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:54 p. m.
Cifras del Ministerio de Defensa reportan la disminución en la incautación de sustancias clave para la producción de cocaína.
Cifras del Ministerio de Defensa reportan la disminución en la incautación de sustancias clave para la producción de cocaína. Foto: FF.MM

SEMANA conoció las estadísticas del último año del Ministerio de Defensa sobre la política antidrogas del Gobierno Petro, las cuales evidencian una caída estrepitosa en la incautación de materias primas usadas para la producción de cocaína en el país.

Mientras que en 2015 se incautaron 8.158 toneladas de insumos sólidos usados para la producción de cocaína y otros narcóticos, en 2025 la cifra fue de 1.817, es decir, la más baja de los últimos 10 años.

La incautación de materias primas para la producción de cocaína sufrió la caída más grande de los últimos 10 años, según las cifras del Ministerio de Defensa. Foto: Ministerio de Defensa

Al revisar la estadística del Ministerio de Defensa, se evidencia una curva inestable, con tendencia descendente, en el decomiso de insumos sólidos para la producción de narcóticos.

En 2022, cuando Petro llegó al poder, se decomisaron 2.709 toneladas; en 2023, 3.474; en 2024, 2.793; y en 2025, 1.817.

