Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

SEMANA conoció las estadísticas del último año del Ministerio de Defensa sobre la política antidrogas del Gobierno Petro, las cuales evidencian una caída estrepitosa en la incautación de materias primas usadas para la producción de cocaína en el país.

Mientras que en 2015 se incautaron 8.158 toneladas de insumos sólidos usados para la producción de cocaína y otros narcóticos, en 2025 la cifra fue de 1.817, es decir, la más baja de los últimos 10 años.

La incautación de materias primas para la producción de cocaína sufrió la caída más grande de los últimos 10 años, según las cifras del Ministerio de Defensa. Foto: Ministerio de Defensa

Al revisar la estadística del Ministerio de Defensa, se evidencia una curva inestable, con tendencia descendente, en el decomiso de insumos sólidos para la producción de narcóticos.

En 2022, cuando Petro llegó al poder, se decomisaron 2.709 toneladas; en 2023, 3.474; en 2024, 2.793; y en 2025, 1.817.

Al compararse 2024 con 2025, se evidencia una caída del 35 % en la incautación de insumos sólidos para la producción de cocaína.

Los resultados del Ministerio de Defensa muestran una situación contraria a las reiteradas órdenes del presidente Gustavo Petro de atacar la cadena del narcotráfico en todos sus niveles, incluyendo las materias primas que se usan para la producción de cocaína.

Según expertos, dentro de los insumos que se usan para la producción de cocaína se encuentran el ácido sulfúrico, el carbonato de sodio, el queroseno, la cal, entre otros.

La erradicación de cultivos ilícitos se cayó en el gobierno Petro. Foto: Ministerio de Defensa

Las cifras negativas también están en la erradicación de cultivos ilícitos. En 2025, la cifra fue de 8.051 hectáreas; en 2024, 9.403; en 2023, 20.325, y en 2022, 2.325.

Dentro de la radiografía del Ministerio de Defensa sobre la lucha contra las drogas, la entidad destacó la incautación de cocaína en toneladas. Según el Ministerio, en 2025 se incautaron 985 toneladas de cocaína, en 2024, 889; en 2023, 746 y en 2022, 659.

Ministerio de Defensa reportó disminución en la incautación de marihuana en el 2025. Foto: Ministerio de Defensa

La incautación de marihuana también tuvo una caída en 2025, frente a 2024, del 6 %. Mientras que en 2024 se decomisaron 452 toneladas, en 2025, el reporte fue de 424.

Hay que anotar que uno de los cuestionamientos más fuertes que hizo en los últimos meses el presidente Donald Trump tiene que ver con la estrategia antidrogas de Colombia.