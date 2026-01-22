Política

“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

El mandatario colombiano volvió a referirse a la descertificación de Estados Unidos a Colombia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 2:08 p. m.
Gustavo Petro sorprendió con medida sobre la lucha contra las drogas
Gustavo Petro sorprendió con medida sobre la lucha contra las drogas Foto: Presidencia / SEMANA

Este jueves 22 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomó una medida sobre los procesos enfocados en la medición de la producción de cocaína en Colombia.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló que su Gobierno no utilizará más un aspecto en particular de la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Ecuador responde a Colombia y anuncia “reciprocidad” al crudo colombiano, tras suspensión de exportaciones de energía

“El indicador de potencial de producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNDOC, desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado; el Gobierno nacional no lo volverá a usar”, expresó el jefe de Estado.

Además, en el mensaje que publicó el presidente Petro, detalló los pasos a seguir que adelanta su administración para demostrar que sí ha sido efectiva su lucha contra las drogas.

Política

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Política

Camilo Romero confirma que participará en la consulta del Pacto Amplio con aval del Partido del Trabajo

Política

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Nación

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Política

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Política

Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

Política

Gobierno pide apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, del estudio de la emergencia económica

Mundo

Ecuador responde a Colombia y anuncia “reciprocidad” al crudo colombiano, tras suspensión de exportaciones de energía

Política

Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

Política

Le pasaron fuerte factura a Gustavo Petro por pedir la libertad de un exvicepresidente condenado a 13 años por corrupción

“Se ha entregado a la DEA todos los estudios con diferentes metodologías, que incluyen el de UNDOC, y todos muestran cómo hemos logrado disminuir a cero la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja en Colombia”, expresó el mandatario colombiano.

Finalmente, en la publicación volvió a mencionar la sanción de Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas, al calificar esa medida como una “injusticia”.

La decisión sobre la descertificación de Colombia fue tomada en su momento por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al argumentar que el Gobierno que lidera Gustavo Petro no cumplió con las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

En su momento, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó: “Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”.

“Simplemente no cumple con el estándar bajo su liderazgo. Creo que tenemos socios dispuestos. Si dependiera del Ejército, de la Policía —hemos trabajado con ellos durante décadas—, sería una gran historia, una buena noticia”, aseguró el funcionario, considerado como la mano derecha del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Se conoce el primer paquete de decretos que firmó Gustavo Petro en el arranque de su último año de Gobierno: ¿qué decisiones tomó?

Por último, indicó: “Ahora mismo tienen un mal liderazgo, especialmente en este tema de las drogas. Pero pueden cambiar. Pueden ser más cooperativos. Y pueden cumplir con los criterios para salir de la descertificación y volver a la lista de certificación”.

Más de Política

Gustavo Petro cultivos coca Colombia

“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

El presidente Petro se pronunció este jueves, 20 de marzo, a través de su cuenta de x.

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Camilo Romero

Camilo Romero confirma que participará en la consulta del Pacto Amplio con aval del Partido del Trabajo

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Antonio Sanguino, Jaime Alberto Cabal, Carlos Fernando Galán, Lidio García,, Mauricio Cárdenas y Angélica Lozano

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.

Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

Gustavo Petro Jorge Enrique Ibáñez Palacio de Justicia

Gobierno pide apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, del estudio de la emergencia económica

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, y Carlos Caicedo, candidato a la presidencia.

Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía investigar con “celeridad” las denuncias de acoso sexual que comprometen al exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo

Presidente Gustavo Petro

Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

Noticias Destacadas