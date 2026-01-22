“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

Este jueves 22 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomó una medida sobre los procesos enfocados en la medición de la producción de cocaína en Colombia.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló que su Gobierno no utilizará más un aspecto en particular de la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

“El indicador de potencial de producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNDOC, desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado; el Gobierno nacional no lo volverá a usar”, expresó el jefe de Estado.

Además, en el mensaje que publicó el presidente Petro, detalló los pasos a seguir que adelanta su administración para demostrar que sí ha sido efectiva su lucha contra las drogas.

“Se ha entregado a la DEA todos los estudios con diferentes metodologías, que incluyen el de UNDOC, y todos muestran cómo hemos logrado disminuir a cero la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja en Colombia”, expresó el mandatario colombiano.

Finalmente, en la publicación volvió a mencionar la sanción de Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas, al calificar esa medida como una “injusticia”.

La decisión sobre la descertificación de Colombia fue tomada en su momento por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al argumentar que el Gobierno que lidera Gustavo Petro no cumplió con las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

En su momento, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó: “Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”.

“Simplemente no cumple con el estándar bajo su liderazgo. Creo que tenemos socios dispuestos. Si dependiera del Ejército, de la Policía —hemos trabajado con ellos durante décadas—, sería una gran historia, una buena noticia”, aseguró el funcionario, considerado como la mano derecha del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Por último, indicó: “Ahora mismo tienen un mal liderazgo, especialmente en este tema de las drogas. Pero pueden cambiar. Pueden ser más cooperativos. Y pueden cumplir con los criterios para salir de la descertificación y volver a la lista de certificación”.