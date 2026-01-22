Mundo

Ecuador responde a Colombia y anuncia “reciprocidad” al crudo colombiano, tras suspensión de exportaciones de energía

La medida se da después de que el Gobierno de Gustavo Petro anunciara aranceles recíprocos a los productos ecuatorianos por las medidas de Daniel Noboa.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 12:26 p. m.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Daniel Noboa, mandatario de Ecuador.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Daniel Noboa, mandatario de Ecuador. Foto: Semana.

A través de un mensaje en redes sociales, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció la más reciente medida en medio de la disputa diplomática entre la administración de Daniel Noboa y el Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro.

En un corto mensaje, la líder de la cartera de Ambiente y Energía anunció un principio de reciprocidad para el crudo colombiano, esto después de que el gobierno de Gustavo Petro anunciara la suspensión de exportación de energía a Ecuador y la medida de aranceles recíprocos, esto en respuesta a que el presidente Daniel Noboa tomó la decisión de gravar todos los productos colombianos con el 30 %.

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, anunció Manzano.

El OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) es un importante oleoducto en Ecuador que transporta petróleo desde la Amazonía hasta la costa para exportación, conectándose también con Colombia, permitiendo el transporte de crudo colombiano hacia Ecuador desde 2013.

