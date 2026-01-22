Ecuador responde a Colombia y anuncia “reciprocidad” al crudo colombiano, tras suspensión de exportaciones de energía

A través de un mensaje en redes sociales, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció la más reciente medida en medio de la disputa diplomática entre la administración de Daniel Noboa y el Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro.

En un corto mensaje, la líder de la cartera de Ambiente y Energía anunció un principio de reciprocidad para el crudo colombiano, esto después de que el gobierno de Gustavo Petro anunciara la suspensión de exportación de energía a Ecuador y la medida de aranceles recíprocos, esto en respuesta a que el presidente Daniel Noboa tomó la decisión de gravar todos los productos colombianos con el 30 %.

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, anunció Manzano.

El OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) es un importante oleoducto en Ecuador que transporta petróleo desde la Amazonía hasta la costa para exportación, conectándose también con Colombia, permitiendo el transporte de crudo colombiano hacia Ecuador desde 2013.

Esto se da después del inicio de la disputa diplomática entre Colombia y Ecuador, que inició cuando el miércoles en la tarde el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara que todos los productos provenientes de Colombia tendrán un 30 % de arancel al llegar a su país.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, manifestó el mandatario.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, dijo en su cuenta de X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Posteriormente, el Gobierno de Gustavo Petro anunció una resolución en la que suspende las exportaciones de energía a Ecuador. Según se dio a conocer, la razón detrás es una “medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme”.

Además, el Ministerio de Comercio impuso un arancel del 30 % a 20 de los productos que llegan desde Ecuador a Colombia, como una medida de reciprocidad ante la decisión tomada por el gobierno de Daniel Noboa.

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, comentó la ministra, Diana Morales.