Política

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

La diplomacia colombiana destacó que se mantiene la cooperación permanente y argumentaron que se han establecido estrategias de seguridad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 11:25 a. m.
La Cancillería se pronunció sobre la medida que tomó Ecuador.
La Cancillería se pronunció sobre la medida que tomó Ecuador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciaron sobre la decisión de Ecuador de imponer aranceles al país. “Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte del Ecuador”, dijeron desde la Cancillería.

Además, rechazó el anuncio que hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, en la que dijo que se le impondrá una tasa interna del 30 % al país a las importaciones provenientes de Colombia.

“Sobre el particular, el Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo ante las razones que esgrime el señor presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, para la imposición de esta medida unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN)”, señalaron desde la Cancillería.

De todas maneras, aclararon que se ha mantenido la cooperación permanente con varios acuerdos como la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), las Reuniones de Mandos Regionales de Frontera, la Reunión Tripartita de Inteligencia Militar (Colombia–Ecuador–Perú) y el mecanismo Rampol de Altos Mandos Policiales.

Política

“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

Política

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Política

Camilo Romero confirma que participará en la consulta del Pacto Amplio con aval del Partido del Trabajo

Nación

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Política

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Política

Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

Política

Gobierno pide apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, del estudio de la emergencia económica

Nación

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

Nación

Imprenta Nacional pide que se reverse la admisión de la demanda de la Procuraduría por el contrato de pasaportes

Política

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
La Cancillería se pronunció sobre la tensión con Ecuador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En el marco de la cooperación binacional, es pertinente resaltar el intercambio continuo de información, los procesos de capacitación y entrenamiento conjunto, así como la ejecución de operaciones entre ambos países. Estas acciones han permitido obtener resultados operativos de relevancia, impactando de manera significativa las estructuras y economías criminales de carácter transnacional”, afirmaron.

Además, destacaron lo que ha sido la lucha contra las drogas por parte de la fuerza pública en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Dijeron que en 2023 se incautaron 86.786 kilogramos de cocaína, mientras que en 2024 fueron 132.354 kg. y en 2025 195.862.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

Desde la Cancillería destacaron que esto demostraría que han aumentado un 36,7 % las incautaciones en municipios fronterizos con Ecuador.

“Asimismo, en los últimos años el esfuerzo operacional efectuado por la Policía Nacional de Colombia en materia de erradicación de cultivos ilícitos se ha concentrado principalmente en los departamentos de Putumayo y Nariño (frontera con Ecuador)”, destacaron desde la Cancillería.

SEVILLE, ANDALUSIA, SPAIN - JUNE 29: The President of Ecuador, Daniel Noboa during the meeting held today. On June 29, 2025 in Seville, Andalusia, Spain. The President of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno, has held an institutional meeting at the Palacio de San Telmo with the President of Ecuador, Daniel Noboa. The meeting strengthens the ties of cooperation between Andalusia and the Latin American country, addressing issues of common interest. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la medida desde Davos, Suiza. Foto: Europa Press via Getty Images

Sobre la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, dijeron que la coordinación entre Colombia y Ecuador ha sido fundamental para la captura y judicialización de cabecillas y otros miembros de grupos delictivos. Destacaron que se han realizado 91 coordinaciones conjuntas, 26 operativos, 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de siete personas. Y que Colombia ha capacitado a 3.891 policías ecuatorianos en lucha contra el narcotráfico.

Dijeron que el presidente Gustavo Petro ha reiterado su voluntad de aumentar la cooperación con Ecuador para controlar las dinámicas delictivas en la frontera. Recordaron que el pasado 15 de enero se llevó a cabo una reunión entre el embajador de Ecuador y la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia en la que se acordó trabajar en estos temas.

“El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral”, afirmaron.

Por eso, le pidieron a Ecuador que desista de la medida para prevenir impactos negativos para ambas naciones.

Más de Política

Gustavo Petro cultivos coca Colombia

“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

El presidente Petro se pronunció este jueves, 20 de marzo, a través de su cuenta de x.

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Camilo Romero

Camilo Romero confirma que participará en la consulta del Pacto Amplio con aval del Partido del Trabajo

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Antonio Sanguino, Jaime Alberto Cabal, Carlos Fernando Galán, Lidio García,, Mauricio Cárdenas y Angélica Lozano

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.

Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

Gustavo Petro Jorge Enrique Ibáñez Palacio de Justicia

Gobierno pide apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, del estudio de la emergencia económica

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, y Carlos Caicedo, candidato a la presidencia.

Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía investigar con “celeridad” las denuncias de acoso sexual que comprometen al exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo

Presidente Gustavo Petro

Funcionario se mostró decepcionado con Gustavo Petro y le envió agudo mensaje: “Se rajó y hay mucha tristeza”

Noticias Destacadas