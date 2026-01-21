Ecuador anuncia aranceles del 30% a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

A través de su cuenta de la red social X, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que todos los productos provenientes de Colombia tendrán un 30 por ciento de arancel al llegar a su país; según manifestó, habría varias razones detrás, desde la seguridad hasta la falta de cooperación del Gobierno colombiano.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, manifestó el mandatario.

“Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, dijo en su cuenta de X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

