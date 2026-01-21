Economía

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Ahora, exportar allí será más caro en materia tributaria.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Gustavo Petro y Daniel Noboa
Gustavo Petro y Daniel Noboa Foto: SEMANA

Este miércoles, 21 de enero, el Gobierno de Ecuador, en cabeza del presidente Daniel Noboa, anunció formalmente la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, es decir, a todos los productos que ingresan desde ese país al territorio ecuatoriano.

A través de un trino, el mandatario ecuatoriano aseguró que la medida obedece a la falta de reciprocidad y de cooperación para erradicar el narcotráfico y los grupos criminales en la frontera entre ambas naciones.

“Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, indicó.

Noticia en desarrollo…

