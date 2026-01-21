Pensiones

MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

Con lupa, los analistas e implicados con el contenido del decreto, oficializado y expuesto para comentarios, revisan los efectos. Esto dice la cartera que dirige Germán Ávila.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 3:25 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Colprensa

Es oficial. El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, para poner un tope a los recursos que los fondos privados de pensiones pueden invertir en el exterior, fue destapado para comentarios del público en general, luego de haber sido evaluado por un grupo de expertos, en una reunión convocada por la Procuraduría General.

En la antesala de la revisión que podrán hacer los ciudadanos, hasta el 4 de febrero del 2026, el Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera-URF salió a defender el contenido del documento que tiene 46 páginas y solo 3 artículos.

Según la URF, la medida que propone un ajuste gradual, que además considera “prudencial”, solo pretende “impulsar la inversión productiva local y profundizar el mercado de capitales”, dice la entidad adscrita a MinHacienda.

El límite de las inversiones de la plata de pensiones que manejan las AFP-Administradoras de Fondos Privados de Pensiones se establece en 30 %, con una gradualidad para llegar a esa cifra de hasta 5 años.

Macroeconomía

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Macroeconomía

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

Macroeconomía

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Dinero

Propuesta de repatriar ahorros invertidos en el extranjero impactaría a trabajadores: menos posibilidades de que se pensionen

Macroeconomía

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Macroeconomía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Macroeconomía

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Dinero

MinHacienda confirma que publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones

Macroeconomía

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

No
Decreto sobre inversión de AFP en el exterior. Foto: No

La entidad de MinHacienda argumenta que se respetarán de manera estricta los principios de rentabilidad y seguridad que han rodeado los recursos de los colombianos que están cotizando a través de los fondos privados de pensiones.

No afecta derechos adquiridos de afiliados

Un punto en el que hizo énfasis la URF es en el del respeto a los derechos adquiridos de los afiliados. “El proyecto de decreto no afecta los derechos adquiridos de los afiliados ni pensionados”, dice el pronunciamiento de la entidad.

Cada vez más personas que estuvieron afiliadas a Colpensiones y se pasaron a una AFP sin recibir asesoría, triunfan en su pretensión de devolverse al régimen público.
Afiliados a AFP, pendientes de la evolución de la controversia por medida para poner límite a inversión en el exterior de la plata de cotizantes. Foto: Guillermo Torres

De igual manera, MinHacienda señala que para nada sería afectado el derecho fiduciario de las AFP. “El cumplimiento del límite global de inversiones sería viable sin desinversiones abruptas”, menciona la URF en sus argumentaciones.

Desde la perspectiva que expone la entidad en sus sustentaciones, lo que se buscaría sería “favorecer una mayor canalización del ahorro a largo plazo, hacia proyectos de inversión en temas energéticos, en infraestructura, vivienda, transición energética y otros sectores productivos”.

El fin último, según la posición del gobierno, es “contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país”.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos habla sobre el plan del Gobierno de impedir que el ahorro pensional pueda ser invertido en el exterior.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirma que cualquier restricción a la inversión del ahorro pensional es mala. Foto: Semana - Juan Carlos Sierra / Getty Images

Analistas están preocupados

Pero no todos los puntos de vista son tan optimistas como los del gobierno. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, por ejemplo, señala que se encuentran en revisión de la propuesta de decreto, pero que, en todo caso, cualquier restricción a la inversión del ahorro pensional “es mala”, advierte.

El superintendente financiero, César Ferrari, por su parte, dice que la medida es determinante para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia, que está menguado y en vez de levantar cabeza se hunde aún más. No en vano, puso cifras según las cuales, el ahorro como porcentaje del PIB pasó de 18,6 % en 2005 a 8,1 % en el tercer trimestre de 2025. Entre tanto, La inversión pasó de 23,8 % en 2015 a 20,1 % en el tercer trimestre de 2025. Además, “el ahorro externo ha aumentado notoriamente complementando el ahorro doméstico (confianza de los inversionistas externos)”, algo que se da la mano con los mensajes del presidente Gustavo Petro, según los cuales, la plata de las pensiones de los colombianos está ayudando a economías foráneas y no a la local.

La controversia apenas empieza.

Más de Macroeconomía

Gustavo Petro Daniel Noboa

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Asobancaria 2024

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

.

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Shocked upset worried businessman reading bad news on laptop in the office.

Propuesta de repatriar ahorros invertidos en el extranjero impactaría a trabajadores: menos posibilidades de que se pensionen

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.

MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar abrió barato en Colombia: precio oficial del mercado para este 21 de enero

Población de Adultos Mayores en la ciudad de Cali.

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Salario Mínimo 2026

Aumento del salario mínimo también impactaría cuotas alimentarias y podría congestionar los juzgados. Estas son las cuentas

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Noticias Destacadas