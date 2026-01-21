MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

Es oficial. El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, para poner un tope a los recursos que los fondos privados de pensiones pueden invertir en el exterior, fue destapado para comentarios del público en general, luego de haber sido evaluado por un grupo de expertos, en una reunión convocada por la Procuraduría General.

En la antesala de la revisión que podrán hacer los ciudadanos, hasta el 4 de febrero del 2026, el Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera-URF salió a defender el contenido del documento que tiene 46 páginas y solo 3 artículos.

Según la URF, la medida que propone un ajuste gradual, que además considera “prudencial”, solo pretende “impulsar la inversión productiva local y profundizar el mercado de capitales”, dice la entidad adscrita a MinHacienda.

El límite de las inversiones de la plata de pensiones que manejan las AFP-Administradoras de Fondos Privados de Pensiones se establece en 30 %, con una gradualidad para llegar a esa cifra de hasta 5 años.

Decreto sobre inversión de AFP en el exterior. Foto: No

La entidad de MinHacienda argumenta que se respetarán de manera estricta los principios de rentabilidad y seguridad que han rodeado los recursos de los colombianos que están cotizando a través de los fondos privados de pensiones.

No afecta derechos adquiridos de afiliados

Un punto en el que hizo énfasis la URF es en el del respeto a los derechos adquiridos de los afiliados. “El proyecto de decreto no afecta los derechos adquiridos de los afiliados ni pensionados”, dice el pronunciamiento de la entidad.

Afiliados a AFP, pendientes de la evolución de la controversia por medida para poner límite a inversión en el exterior de la plata de cotizantes. Foto: Guillermo Torres

De igual manera, MinHacienda señala que para nada sería afectado el derecho fiduciario de las AFP. “El cumplimiento del límite global de inversiones sería viable sin desinversiones abruptas”, menciona la URF en sus argumentaciones.

Desde la perspectiva que expone la entidad en sus sustentaciones, lo que se buscaría sería “favorecer una mayor canalización del ahorro a largo plazo, hacia proyectos de inversión en temas energéticos, en infraestructura, vivienda, transición energética y otros sectores productivos”.

El fin último, según la posición del gobierno, es “contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país”.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirma que cualquier restricción a la inversión del ahorro pensional es mala. Foto: Semana - Juan Carlos Sierra / Getty Images

Analistas están preocupados

Pero no todos los puntos de vista son tan optimistas como los del gobierno. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, por ejemplo, señala que se encuentran en revisión de la propuesta de decreto, pero que, en todo caso, cualquier restricción a la inversión del ahorro pensional “es mala”, advierte.

El superintendente financiero, César Ferrari, por su parte, dice que la medida es determinante para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia, que está menguado y en vez de levantar cabeza se hunde aún más. No en vano, puso cifras según las cuales, el ahorro como porcentaje del PIB pasó de 18,6 % en 2005 a 8,1 % en el tercer trimestre de 2025. Entre tanto, La inversión pasó de 23,8 % en 2015 a 20,1 % en el tercer trimestre de 2025. Además, “el ahorro externo ha aumentado notoriamente complementando el ahorro doméstico (confianza de los inversionistas externos)”, algo que se da la mano con los mensajes del presidente Gustavo Petro, según los cuales, la plata de las pensiones de los colombianos está ayudando a economías foráneas y no a la local.

La controversia apenas empieza.