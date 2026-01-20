En mesa técnica, Gobierno destapa argumentos para repatriar parte de la inversión de fondos privados. ¿Qué dicen las AFP?

SEMANA obtuvo acceso a lo que está sucediendo en la mesa técnica que la Procuraduría General de la Nación adelanta este martes 20 de enero con funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Superfinanciera y representantes de fondos y ahorradores para revisar el borrador de decreto que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro para repatriar los fondos de pensiones a Colombia.

Fuentes al interior del encuentro le confirmaron a esta revista que uno de los puntos más trascendentales que se tocó fue el umbral, pues en la actualidad se tiene un 48% como límite de inversión en el exterior para los fondos de pensiones, que manejan un billonario volumen de los recursos de los cotizantes en las AFP. Pero el gobierno quiere reducirlo al 30 % para atraer capital a la economía local.

Dentro de los asistentes más destacados estuvo el viceministro técnico de minHacienda, Leonardo Pasos; la directora de la URF, Diana Caruso; el director de Investigación de la Superfinanciera, Francisco Duque; y la vicepresidenta jurídica de Asofondos, Clara Reales.

Por su parte, la Procuraduría contó con la presencia de los delegados para asuntos del Trabajo y la Función Pública, quienes escucharon las intervenciones del gobierno Petro, de autoridades económicas, de asociaciones y diferentes asistentes que participaron en esta mesa preventiva.

¿Qué dicen los Fondos privados?

El hecho de que exista un tope del 30 % de los recursos que pueden tener los fondos privados de pensiones, invertidos en el exterior, podría sonar a ganancia en medio de la controversia que se ha generado alrededor del anuncio del decreto para repatriar los dineros que las AFP tienen fuera del país. Esto, porque la intención inicial del gobierno era traer todo el dinero en dólares, con el fin de impulsar el mercado de capitales.

Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Foto: COLPRENSA

Pero el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, tiene una posición al respecto. “Toda limitación a la diversificación es mala para el ahorro pensional de los trabajadores. Reduce la rentabilidad y aumenta el riesgo", afirmó.

En su argumentación, Velasco recordó que, “desde 2011 un millón de pesos rindió 8,5 % anual, y se logró convertir en 3,2 millones de pesos, con un riesgo bajo. Si ese mismo millón de pesos se hubiera invertido solo en activos nacionales hubiera rendido la mitad, 3,8 % anual, hoy sería solo 1,7 millones de pesos; y además, con cerca del doble del riesgo”, manifestó el vocero de las AFP.

Hay que mencionar que hasta el momento había expectativa por el proyecto de decreto para poner un tope a fondos de pensiones, del 30 %, en referencia a lo que pueden invertir en el exterior.

Aunque se habían conocido varias versiones del borrador, en la mesa técnica se confirmó una de ellas: la medida será gradual, lo que implica que se dará un margen de tiempo, de 5 años, para traer plata al país que sobrepase el tope establecido.

En todo caso, el país, y principalmente los fondos privados que manejan la plata de los cotizantes a pensiones en ese régimen, están en vilo, con expectativa por conocer los alcances reales que traerá el documento que oficialmente presente a los colombianos el gobierno, a través de los ministerios que tienen que ver con el tema.

Por lo pronto, la mesa técnica avanzó en el análisis del asunto, tras el encuentro promovido por la Procuraduría.