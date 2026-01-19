MinHacienda confirma que publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones

El presidente Gustavo Petro ha venido anunciando un tema que desata controversia: el interés del Gobierno de repatriar los capitales que los fondos de pensiones tienen en el extranjero y que podrían sumar 250 billones de pesos.

“Bajo condiciones de bajo ahorro, es una estupidez sacar nuestro poco ahorro. Buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión; por tanto, es conveniente para la economía del país traer ese ahorro. Debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”, dijo recientemente el primer mandatario en un trino.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló de la propuesta de repatriar ahorros en fondos de pensión privados que se encuentran en el extranjero. Foto: Adobe Stock

En una entrevista con Caracol Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que esta semana publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones en el extranjero.

Es importante recordar que, hace algunas semanas, el Gobierno nacional había detallado la iniciativa de imponer una exigencia para que los fondos de pensiones trasladen al país las inversiones que mantienen en el extranjero, con el objetivo de financiar obras de infraestructura.

Esto supuso una nueva polémica, pues los detractores aseguraron que la repatriación forzada de los ahorros pensionales perjudicaría a los afiliados y afectaría de manera significativa la economía.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló de la propuesta de repatriar ahorros en fondos de pensión privados que se encuentran en el extranjero. Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

El presidente Gustavo Petro aseguró hace algunos días que no tiene lógica mantener las inversiones de los fondos de pensiones colombianos en el exterior. Indicó que otros países buscan atraer ese capital para generar empleo en sus propias economías.

Al repatriar los recursos, señaló que los ahorros de los trabajadores seguirán siendo administrados por sus fondos, pero dejarán de utilizarse para financiar el crecimiento en el extranjero.

“Muchos países quieren que el ahorro de los trabajadores de un país extranjero llegue a su país para crear puestos de trabajo, pero, como pendejo, el funcionario colombiano que prefiere crear puestos de trabajo en el exterior y no en Colombia. Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”, comentó Petro en X.