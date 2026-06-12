¿Es posible comprar vivienda sin tener lo de la cuota inicial en junio del 2026?

Durante años, uno de los principales obstáculos para comprar vivienda en Colombia ha sido reunir el dinero de la cuota inicial. En la mayoría de los casos, los bancos exigen que el comprador aporte entre el 20 % y el 30 % del valor del inmueble, mientras la entidad financiera presta el porcentaje restante.

Abelardo de la Espriella propone acuerdo con el Banco de la República y el sector financiero para reducir las tasas de vivienda

Sin embargo, una nueva propuesta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) podría cambiar esa realidad para miles de familias colombianas.

El Fondo Nacional del Ahorro permite diversos tipos de financiación. Foto: Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro anunció que abrirá una nueva línea de crédito que permitirá financiar hasta el 100% del valor de una vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). Esto significa que las personas que cumplan con los requisitos podrían acceder a una vivienda sin necesidad de contar con cuota inicial.

Este tipo de créditos se empezaría a desarrollar en la segunda mitad del año, dando a las personas la posibilidad de acceder a la compra de vivienda a partir de las próximas semanas.

“La nueva línea de crédito comenzará a operar desde el segundo semestre de 2026, pero desde ya los ciudadanos interesados podrán iniciar los trámites: el primer paso es tomar la decisión de ser propietarios, y el segundo es afiliarse al FNA o trasladar sus cesantías para iniciar su propio historial de ahorro”, señala la entidad.

Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado Mi Casa Ya

La medida busca facilitar el acceso a la vivienda propia para hogares que tienen capacidad de pago para asumir una cuota mensual, pero que no han logrado ahorrar el monto necesario para completar la cuota inicial exigida por los bancos tradicionales.

Los clientes interesados en comprar una casa deben conocer los diversos tipos de créditos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional es afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante cesantías o ahorro voluntario, para facilitar futuros trámites. También se señala a los ciudadanos que es conveniente empezar a revisar proyectos de vivienda VIS y VIP disponibles en las ciudades de interés, con el fin de identificar opciones que cumplan con las condiciones del programa.

Para optar por esta nueva línea de financiación, una de las alternativas es vincularse al Fondo Nacional del Ahorro mediante el traslado de las cesantías.

De esta manera, la entidad se convierte en la administradora de esos recursos y el afiliado puede acceder a los diferentes productos y beneficios que ofrece el Fondo, incluido el crédito para vivienda cuando entre en funcionamiento.

La otra opción es ingresar a través de un programa de ahorro voluntario. Los colombianos mayores de edad, incluso quienes residen fuera del país, pueden suscribir un acuerdo de ahorro con la entidad y realizar aportes periódicos durante un plazo determinado.